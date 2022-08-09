«المستوردين»: الأوكازيون الصيفي فرصة لبيع المخزون الراكد والشراء بأقل من 50%

قال المهندس متلا بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إنّ الأوكازيون الصيفي فرصة جيدة لأصحاب المحلات والتجار للتخلص من المخزون الراكد طول الفترة الماضية، وكذلك فرصة للمستهلك لشراء السلع بسعر أقل بنسبة تصل إلى 50%.

وأوضح بشاي، في بيان صحفي اليوم، أنّ السوق يشهد حالة ركود كبيرة جدا والأوكازيونات فرصة ينتظرها التجار لإتمام وتنفيذ أكبر عمليات بيع، وذلك لتحريك ودوران رأس المال لديهم.

الأوكازيون الصيفي 2022

وأشار إلى أنّ الأوكازيون متاح لجميع التجار بمختلف الأنشطة وليس قاصرا فقط على الملابس كما هو مشاع، بل ‏يشارك فيه محلات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وغيرها من الأنشطة الأخرى ‏شرط التقدم إلى مديرية التموين التابع لها المحل التجاري، لكن الملابس والأحذية هي التي تستحوذ علي نصيب الأسد من الأوكازيونات سواء الصيفي او الشتوي.

ولفت رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إلى أنّ فترة الاوكازيون لمدة شهر، ويمكن تمديدها بموافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي تشرف على المحلات المشاركة في الأوكازيون، وتقوم بعملية رقابة مكثفة على الأسواق.

التأكد من وجود تخفيضات

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفي 2022، فإنّ المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون حقيقية وغير وهمية، ومن يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذ إنّ نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الصيفي.

وبدأ الأوكازيون الصيفي أمس الإثنين 8 أغسطس، في إطلاق التصفية الموسمية الثانية الأوكازيون الصيفي لعام 2022 والذي يستمر لمدة 30 يوما، ويشارك فيه نحو 3500 محل تجاري.