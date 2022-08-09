عروض الأوكازيون الصيفي 2022.. تخفيضات تصل لـ50%

تتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديرياتها على مستوى المحافظات، الأوكازيون الصيفي 2022، في اليوم الثاني لانطلاقه، من خلال تكثيف الحملات الرقابية للتفتيش على السلع ‏المعروضة بالأوكازيون، للتأكد من جودتها، إذ أكدت أن نسبة التخفيضات المعلنة من المحلات المشتركة في موسم التصفية الموسمية الثانية للعام الجاري، تبدأ من 20% إلى 50% في بعض المحلات، إذ تعلن المحلات نسبة التخفيضات المناسبة لها دون إلزامها بنسبة معينة.

استمرار قبول طلبات المحلات لتقديم تخفيضات الأوكازيون الصيف

وأكدت التموين، أن الفرصة لا تزال متاحة أمام المحال التجارية الراغبة في الاشتراك في الأوكازيون الصيفي 2022، وذلك من خلال التقدم بطلب الحصول على تصريح مشاركة في الأوكازيون لمديرية التموين التابع لها المحل في المحافظة، والتقدم بالأوراق التالية:

- إحضار صورة من رخصة المحل.

- صورة من السجل التجاري.

- صورة البطاقة الضريبية.

- تفويض من اسم الشركة أو المصنع التابع له المحل – إن وجد.

وتستمر تخفيضات الصيف الحالي، بناء على القرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، بعد انطلاقه أمس الاثنين 8 أغسطس ولمدة شهر.

أرقام الإبلاغ عن شكاوى المواطنين من تخفيضات الصيف

وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بالإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات التي يتعرضوا لها، من خلال الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية 16528.

وحذرت وزارة التموين المحلات التجارية من تقديم عروض وتخفيضات وهمية على السلع للمواطنين، فضلا عن منع أية عروض على السلع الرديئة، مشددة من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحلات المضللة في أسعار تخفيضات الصيف، من خلال تحرير محاضر ضدهم من الحملات التموينية المكثفة التي تنتشر على مستوى كافة المحافظات للرقابة على سير عملية التخفيضات في المحلات المختلفة.