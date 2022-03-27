شعبة المستوردين تطالب المواطنين بترشيد استهلاك السلع الغذائية

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تقارير يومية تصدر بشأن أسعار السلع، مؤكدا أن السلع في مبادرة «كلنا واحد» ومعرض «أهلا رمضان» تباع بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أنه بعد ضبط كميات كبيرة من الأطعمة تباع بأسعار مرتفعة، وتحرير محاضر كثيرة للتجار المخالفين، انخفضت الأسعار للمواطنين.

ضرورة ترشيد الاستهلاك لمنع الاستغلال

وطالب «بشاي»، خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الأحد، على فضائية «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المواطنين بترشيد الاستهلاك حتى لا يكون هناك طلب وهمي على السلع ما يؤدي لرفع الأسعار، لأن التجار يعرفون أن هناك نسبة كبيرة تريد شراء السلع لتخزينها، لذا يجب على كل فرد في مصر أن يرشد استهلاك السلع حتى لا يحدث استغلال من قبل التجار.

جهود الدولة لتخفيض الأسعار

جدير بالذكر، أن الدولة المصرية تحرص على فتح عدة منافذ بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والتموين لبيع السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار أقل من أجل توفير السلع عقب حدوث ارتفاع في الأسعار خلال الفترة الماضية، عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي، وهو الأمر الذي أثر على أسعار الطاقة والقمح، وقامت الدولة بافتتاح معرض أهلا رمضان للمرة الأولى قبل بداية الشهر الكريم من أجل محاولة تخفيض الأسعار، وسيظل المعرض مستمر حتى بعد نهاية شهر رمضان.