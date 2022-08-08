«التموين» تلزم محال الأوكازيون بوضع سعرين لكل سلعة قبل وبعد التخفيض

ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2022، بوضع سعرين لكل سلعة قبل وبعد التخفيض داخل المحل، مع عرض صورة من التصريح الرسمي بالاشتراك في الأوكازيون والحاصل عليه المحل من مديرية التموين، في مكان واضح وظاهر أمام المواطنين المترددين على الشراء من المحل.

الأوكازيون الصيفي 2022.. كيفية اشتراك المحال التجارية في التخفيضات

كما ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2022 في الإعلان عبر واجهة المحل عن تخفيضات المحل على السلع المباعة فيه، من أجل إعلام المواطنين عن وجود تخفيضات في المحل، وذلك بعد حصوله على تصريح الاشتراك والذي يتطلب التالي:

** توجه ممثل من المحل إلى مديرية التموين التابع لها المحل في المحافظة التابع لها.

** تقديم صورة من البطاقة الضريبية للمحل والرخصة والسجل التجاري.

** الحصول على تصريح رسمي بإعلان التخفيضات لمدة 15 يوما.

مدة تخفيضات أوكازيون الصيف 2022

وأقرت وزارة التموين مدة تخفيضات أوكازيون الصيف الحالي شهرا كاملا، على أن يكون لكل محل مشترك في الأوكازيون 15 يوما فقط من مدة الأوكازيون، بشرط عرض تخفيضات على السلع عالية الجودة فقط، إذ تمنع وزارة التموين المحال التجارية من عرض أي تخفيضات على السلع الرديئة أو منخفضة الجودة.

تجنب الشراء من الباعة الجائلين

وناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين تجنب شراء السلع من الباعة الجائلين، مؤكدة أن شراء السلع بتخفيضات كبيرة منهم يقلل من أحقية المواطن من تقديم شكوى حال التضرر من عملية الشراء أو السلعة، مطالبا أن يتم شراء السلع المخفضة من المحال فقط، حتى يستطيع المواطن التقدم بشكوى حال التضرر من عملية البيع وذلك بالاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.