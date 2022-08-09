3.5 مليون جنيه ضريبة ملاهي على حفلات الساحل الشمالي بإجازة عيد الأضحى

قال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن جميع الحفلات والعروض الترفيهية تخضع لضريبة الملاهي، بنسب تتراوح بين 5% و30% من مقابل الدخول «التذاكر»، حسب نوع العرض أو الحفل والمكان الذي يقام فيه، موضحًا أنه يتم إعفاء الحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومي أو الدولي بعد موافقة مجلس الوزراء، والحفلات التي تقام لتحقيق نفع عام بعد موافقة وزير المالية.

حصيلة ضريبة الملاهي بالساحل الشمالي

أضاف فوزي، أنه تم تحصيل ضريبة الملاهي عن الحفلات والعروض والأنشطة، التي أقيمت بمدينة العلمين والضبعة بالساحل الشمالي، إذ تحرص مصلحة الضرائب العقارية على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، ومن ثم المراقبة الميدانية التي تتولاها المأموريات على الأنشطة الخاضعة لضريبة الملاهي خاصة الحفلات الكبرى، لافتًا إلى أن إجمالي متحصلات ضريبة الملاهي بالساحل الشمالي خلال إجازة عيد الأضحى فقط بلغ 3.5 مليون جنيه.

ضرائب من مقابل دخول العروض الفنية

أوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه يتم فرض 5% من مقابل الدخول لعروض الأفلام والأوبرا والبالية، والسيرك وحفلات الأوركسترا السيمفوني وفرق الموسيقى العربية، و10% من مقابل الدخول لعروض دور المسرح، وحدائق الملاهي، والحفلات العامة في النوادي، والألعاب الميكانيكية والكهربائية، والألعاب السحرية.

أشار إلى أنه يتم فرض 20% من مقابل الدخول لعروض الأفلام الأجنبية وسباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل ومحلات صيد الحمام، و25% من مقابل دخول حفلات الموسيقى الآلية والصوتية، أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى، و30% من مقابل الدخول للحفلات التي تقام بصالات الديسكو بالفنادق والكازينوهات وغيرها.