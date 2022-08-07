أسعار تذاكر حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي.. تبدأ من 500 جنيه

يحيي الفنان محمد رمضان حفلاً غنائيًا ثانيًا في الساحل الشمالي الشهر الجاري، يوم الجمعة المقبل 12 أغسطس.

أول تذكرة من الحفل بـ500 جنيه

الحفل من المقرر أن تفتح أبوابه في الرابعة مساء في الساحل الشمالي، على أن تبدأ الأسعار من 500 جنيه، والفئة الثانية 1000 جنيه والفئة الثالثة 1800 جنيه والفئة الرابعة 2000 جنيه والفئة الخامسة 2600 جنيه والفئة السادسة 3000 جنيه والفئة الخامسة 3500 جنيه، وفقًا للجهة المنظمة.

يُذكر أن حفل رمضان الجمعة المقبل هو الأول له بعد أن سمحت له نقابة الموسيقيين بالغناء بعد فترة طويلة من سحب تصاريح الغناء منه بسبب قيامه بخلع ملابسه على المسرح وهو تقليد رفضه هاني شاكر النقيب السابق للنقابة.

محمد رمضان يترشح لنيل جائزة نيجيرية

في سياق آخر، رُشح محمد رمضان للفوز بجائزة The Headies وهي جائزة نيجيرية، يتنافس فيها كل من التونسيتين آمال المثلوثي ولطيفة، والمغربية منال والمغربي الجرند توتو والجزائري سولكينج.

جدير بالذكر أن محمد رمضان أعلن مؤخرًا عن بدء العمل على مسلسل تلفزيوني لرمضان 2023، وهو العمل الذي يعيد رمضان للعمل من جديد مع المخرج والمؤلف محمد سامي، بعد أن قدما معًا من قبل «الأسطورة» عام 2016 و«البرنس» الذى عُرض عام 2020، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الأسابيع المقبلة.