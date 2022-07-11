مصدر بـ«الضرائب العقارية»: نتابع حفل عمرو دياب غدا لتحصيل حقوق الدولة

تراقب مصلحة الضرائب العقارية حفلات المطربين والمشاهير خلال أيام عيد الأضحى، لتحصيل حقوق الدولة من تلك الحفلات وفقا لضريبة الملاهي، والتي تُفرض على جمهور المسارح وغيرها من أماكن الملاهي والعروض الترفيهية، وذلك بنسب موحدة بمختلف الأماكن بجميع أنحاء الجمهورية.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب العقارية لـ«الوطن»، إن مندوبي ومأموري مصلحة الضرائب العقارية يتابعون عن قرب كل الحفلات التي يتم تنظيمها طوال العام، وبشكل خاص خلال أيام إجازات الأعياد في كل عام، للحفاظ على حقوق الدولة من تلك الحفلات.

حفل عمرو دياب

وأضاف المصدر، أن رجال الضرائب يراقبون كل الحفلات داخل القاهرة وخارجها، سواء بالفنادق أو المصايف أو الساحل، ومن بينها حفل المطرب عمرو دياب، وكذلك كل المطربين والفنانين الذين اعتادوا إحياء الحفلات في مثل هذا الوقت من كل عام.

ويستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم بمدينة العلمين الجديدة، غدا الثلاثاء، 12 يوليو الجاري.

ضريبة الملاهي

وأكد المصدر، أن ضريبة الملاهي هي ضريبة عامة تُفرض على جمهور المسارح وغيرها من أماكن الملاهي والعروض الترفيهية الحفلات بنسب موحدة بمختلف الأماكن بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن مجرد الدخول الحر للأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات متى قُدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو حفلات راقصة ومختلف العروض الترفيهية الأخرى وحفلات الشاي المصحوبة بموسيقى، فإن إيرادات تلك الأماكن خاضعة لضريبة الملاهي.

وحول كيفية تحصيل ضريبة الملاهي، قال المصدر إنها ضريبة غير مباشرة، ما يعني أنها تُفرض على جمهور تلك الأماكن، ويُقتصر دور مستغلي تلك الأماكن كوسيط في تحصيل تلك الضريبة وتوريدها للجهة المختصة.

وأوضح المصدر، أن مصلحة الضرائب العقارية تراقب قيمة الضرائب التي يتم توريدها مع نسب حضور الجماهير للحفلات.