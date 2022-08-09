تقرير: مصر تعرضت لـ 450 ألف محاولة هجوم إلكتروني في 3 شهور

كشف خبراء الأمن الرقمي، تعرض مصر إلى نحو 450 ألف هجمة إلكترونية لاستغلال الثغرات البرمجية في الربع الثاني من العام الجاري، إذ تمنح هذه الثغرات المهاجمين وصولًا سهلًا إلى ضحاياهم بهدف التجسس الإلكتروني على المؤسسات، الجهات الحكومية والأفراد.

وحذر تقرير أصدرته شبكة كاسبرسكي للأمن الرقمي، من ارتفاع محاولات استغلال الثغرات البرمجية التي اكتُشفت في الربع الثاني من العام 2022 في الشرق الأوسط مقارنة بالربع الأول، وتم اكتشاف نحو مليون و258 ألف محاولة استغلال بين أبريل ويونيو من العام الجاري.

برامج يطورها قراصنة للدخول على الهواتف واللاب توب بهدف التجسس

ووصف التقرير، الثغرات البرمجية بأنها عبارة عن برامج يكتبها ويطورها قراصنة للدخول على التطبيقات أو أنظمة التشغيل الموجودة الهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب؛ بهدف التجسس الإلكتروني على المؤسسات، وهي خطرة على الشركات الكبيرة والجهات الحكومية والأفراد الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى البيانات القيمة.

البحرين بين دول الشرق الأوسط أكثر محاولات استغلال

وأشار التقرير إلى أن البحرين بين دول الشرق الأوسط، أكثر محاولات استغلال المكتشفة للثغرات البرمجية في الربع الثاني من العام الجاري، تلتها المملكة العربية السعودية، إذ شهدت زيادة في محاولات الاستغلال، وشهدت سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 12% في محاولات الاستغلال.

وقال أمين حسبيني خبير البحث والتحليل الرقمي، إن هذه الثغرات تمنح المهاجمين وصولًا سهلًا إلى ضحاياهم، مطالبا المستخدمين بتحديث أنظمتهم باستمرار، مع الحرص على تثبيت حلول الأمن التي تملك القدرة على الكشف الاستباقي عن التهديدات غير المعروفة، وتزويد فرق الأمن الرقمي بإمكانية الوصول إلى أحدث معلومات التهديدات، والحصول على التدريب المهني.