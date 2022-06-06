قراصنة يخترقون موقع وزارة البناء الروسية..ومقتل جنرال في أوكرانيا

اخترق قراصنة مجهولون، الموقع الرسمي لوزارة البناء الروسية، وهددوا بتسريب بيانات المواطنين بحال لم تدفع لهم فدية بقيمة 0.5 بيتكوين إلى حسابهم.

قالت إحدى وسائل الإعلام الرسمية الروسية، أمس الأحد، أن جنرالا روسيا قُتل في شرقي أوكرانيا، وأوضح التلفزيون الحكومي في تقرير على «تليجرام»، أن الجنرال رومان كوتوزوف قتل في «دونباس» الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا.

مسؤولون روس: مقتل 8 قادة بارزين

في أبريل الماضي، كشف مسؤولون روس، أن 8 قادة بارزين قتلوا حتى الآن، وفقا لما ذكره موقع «نيوزويك» الأمريكي.

من جانبه، قال حاكم «منطقة لوجانسك»، سيرهي جايداي، أن القوات الأوكرانية تسيطر على نحو نصف مدينة «سيفيرودونتسك»، موضحا أن السيطرة على المدينة الواقعة شرقي البلاد، مقسمة إلى نصفين بين القوات الأوكرانية والروسية.

وأشار جايداي، إلى أن أجزاء من «مصنع آزوت للكيماويات» تضررت في هجمات وقعت أمس الأول السبت، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ونشر لارئيس الشيشاني، رمضان قديروف، فيديوهات جديدة، تؤكد سيطرة قوات «موسكو» على كامل المنطقة السكنية في مدينة «سيفيرودونيتسك» شرق أوكرانيا، وأظهرت اللقطات، كيف يتنقل أبتي علاء الدينوف مساعد قديروف في جميع أنحاء المدينة بالسيارة، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

4 صواريخ تصيب مصنع تصليح المقطورات في «دارنيتسيا»

وفجر أمس الأحد، شنت القوات الروسية، عدة ضربات استهدفت بنى تحتية للسكك الحديد في العاصمة الأوكرانية «كييف»، فيما قال أصيب أحد العمال بجروح، وقال رئيس الشركة العامة الأوكرانية للسكك الحديد، أولكسندر كاميشين، إن 4 صواريخ أصابت مصنع تصليح المقطورات في «دارنيتسيا».

وأكد كاميشين، عبر «تليجرام»، أن المصنع غير معني بالمعدات العسكرية بل يصلح مقطورات تنقل صادرات من الحبوب، فيما قالت روسيا، إنها دمرت آليات مدرعة تسلمتها أوكرانيا من دول في شرقي أوروبا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إنه سيتم إرسال دفعة الصواريخ لـ أوكرانيا بالتنسيق مع واشنطن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنه لم يتم فرض عقوبات على الأغذية أو الأسمدة أو الأدوية الواردة من روسيا، مشيار على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن هذه دعاية روسية تهدف إلى إبعاد المسؤولية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشدد برايس على ضرورة إنهاء بوتين الحصار المفروض على المواني الأوكرانية، بهدف تسهيل تجارة منتجاتها الغذائية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية جانا ماليار، إن «كييف» بحاجة إلى دعم منتظم، في انتقاد غير مباشر لبعض الدول الأوروبية، مضيفة لوسائل إعلام محلية، إن على الغرب أن يدرك أن مساعدة أوكرانيا يجب ألا تكون ظرفية بل ينبغي أن تتواصل حتى الانتصار على روسيا.

«زيلينسكي» يشدد من إجراءات حمايته خوفا من اغتياله

بدوره، قال نائب أوكراني سابق، يدعى «إيليا كيفا»، إن رئيس البلاد، فولوديمير زيلينسكي، شدد من إجراءات حمايته خوفا من اغتياله على أيدي المخابرات الغربية، أو القيادة العسكرية الأوكرانية، مضيفا على «تليجرام»، إن قيادة القوات الأوكرانية غير راضية عن إدارته غير الفعالة للعمليات العسكرية، حيث أدت إلى خسائر فادحة.

3 دول تغلق مجالها الجوي أمام طائرة لافروف..

وفي وقت سابق، ألغيت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى صربيا، التي كانت مقررة، اليوم الاثنين، بعد إعلان بلغاريا ومقدونيا الشمالية وجمهورية الجبل الأسود إغلاق مجالها الجوي أمام طائرة المسؤول الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة «إنترفاكس» للأنباء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرب بزعامة «واشنطن» بدأ بالهيمنة في «الاتحاد الأوروبي»، واختار منذ وقت طويل طريق قطع العلاقات مع «موسكو»، مشيرة على قناة «لا7» الإيطالية، إلى محادثات تسهيل التأشيرة التي استمرت 20 عاما.

وأضافت زاخاروفا، أن «الاتحاد الأوروبي» هو الذي عطل هذه المفاوضات عمليا وسهل نظام التأشيرات لمولدوفا، وشددت المتحدث الروسية، أن التكتل الغربي هو من رفض بناء خطوط الغاز بين روسيا وأوروبا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إلى أن بلادها لا تنوي اتباع سياسة الستار الحديدي، موضحة أن الدول الأوروبية هي التي تفعل ذلك.

واعتبرت زاخاروفا، أن إغلاق 3 دول أوروبية أجواءها أمام طائرة لافروف قطع قناة اتصال أخرى مع «موسكو».

وفي سياق متصل، قال رئيس المخابرات الفنلندية، أنتي بيلتاري، في حديثه عن الوضع على الحدود مع روسيا في سياق انضمام «هلسنكي» المحتمل إلى «الناتو»، إنه لم يتغير شيء وكل شيء هادئ بما فيه الكفاية، مؤكدا أن بلاده تحارب الإرهاب الدولي بحزم ولا تمنح اللجوء للمقاتلين الأجانب، ردا على اتهامات سياسيين أتراك رفيعي المستوى بأن بلاده تستضيف المنظمات الإرهابية كأعضاء حزب العمال الكردستاني، المعروف باسم «بي كا كا».

تدريبات بحرية ضخمة بقيادة أمريكية في بحر البلطيق

وأمس الأحد، بدأ حلف شمال الأطلسي «الناتو»، تدريبات بحرية ضخمة بقيادة أمريكية تحمل اسم «بالتوبس» في «بحر البلطيق» في شمالي أوروبا لمدة أسبوعين تقريبًا بمشاركة أكثر من 7000 بحار وطيار ومشاة البحرية وشملت 45 سفينة و75 طائرة من 16 دولة، بما في ذلك دولتان فنلندا والسويد.

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال الأمريكي مارك مايلي، أمس الأول السبت، إن من المهم بشكل خاص لـ«الناتو» إظهار دعمه لحكومتي هلسنكي وستوكهولم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.