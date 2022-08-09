رجاء حسين بعد آخر تكريماتها في يوم المرأة المصرية: سعادتي فوق الوصف

حزن شديد أصاب الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية بعد رحيل الفنانة رجاء حسين عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 85 عامًا، حسب ما أعلن الفنان أشرف زكي لـ «الوطن».

شاركت الفنانة رجاء حسين في عدد كبير من الأعمال الفنية التي لاقت إعجابا شديدًا من الجمهور، وكانت آخر التكريمات التي حصلت عليها خلال حياتها تكريمها يوم 9 مارس الماضي، في احتفالية المرأة المصرية من السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رجاء حسين تعبر عن سعادتها بتكريمها يوم المرأة المصرية

وبعد تكريمها خلال الاحتفالية، أعربت الفنانة الراحلة عن سعادتها الشديدة بهذا التكريم، وأوضحت خلال حديث سباق لـ «الوطن»، أنّ سعادتها فوق الوصف وإنها لم تنم ليلتها من الفرحة، كما وجهت الشكر للسيدة انتصار السيسي: «بوجهلها كل الشكر لأنها أكلرمت المرأة وقالت كلمة رائعة في حقها خلال الاحتفالية».

كما تابعت أن المرأة لقت اهتماما كبيرًا وخاصًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أصبحت المرأة تتولى قيادة بعض المناصب المهمة في الدولة، مضيفة أن السيدة انتصار السيسي تملك تقافة ووعي كبيرين.

وفاة الفنانة رجاء حسين

توفيت الفنانة رجاء حسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل أحد المستشفيات أثناء استكمالها رحلة علاجها، عن عمر ناهز الـ85، وتشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكشف سيف عبد الرحمن طليق الفنانة الراحلة، أن وصيتها الوحيدة كانت بعدم إقامة عزاء لها، ولكنها تحتاج إلى عزاء لتقدير مكانتها، فلم يتم حتى الآن تحديد موعد أو مكان العزاء حتى تستقر الأسرة على إقامته من عدمه.