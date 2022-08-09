تشييع جنازة رجاء حسين من مسجد الشرطة عقب صلاة الظهر

كشف زوج ابنة الفنانة رجاء حسين، عن موعد صلاة الجنازة، وتشييع جثمان الراحلة، والتي غادرت دنيانا عن عمر ناهز 84 عامًا.

موعد صلاة الجنازة

وأكد زوج ابنه الفنانة رجاء حسين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وفاة الفنانة في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراعٍ مع المرض، خلال الأيام الماضية، وطلب مع جمهورها ومحبيها الدعاء لها.

وأضاف أن جنازة الفنانة الراحلة ستشيع من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، عقب صلاة الظهر، وسيواري جثمانها الثرى في مقابر العائلة.

معاناة رجاء حسين من المرض الفترة الأخيرة

كانت الفنانة الراحلة رجاء حسين، كشفت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن خضوعها لجراحة في المعدة يوم 15 من شهر يونيو الماضي، مشيرة إلى أنّها كانت تعاني من مشكلات صحية في منطقة البطن، خاصة إنزيمات الكبد التي ارتفعت بشكل كبير الفترة الأخيرة، ما أدى إلى نقلها للمستشفى، وخضعت لجراحة.

آخر مشاركة فنية للفنانة رجاء حسين

وكانت آخر مشاركة فنية للفنانة الراحلة رجاء حسين، في مسلسل «واحة الغروب» عام 2017، والتي تدور أحداثه حول قصة ضابط البوليس المصري «محمود عبدالظاهر»، الذي يُنقل إلى واحة سيوة؛ بعد أن اتهم بممارسته لبعض الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغاني، فيتجه إلى هناك مصطحبًا معه زوجته الأجنبية «كاثرين» الشغوفة بالآثار المصرية، حيث يبدأن تجربة جديدة يُمزج فيها الماضي بالحاضر، والشرق بالغرب على المستويين الإنساني والحضاري.

وشارك في بطولة المسلسل خالد النبوي، منة شلبي، سيد رجب، أحمد كمال، رشدي الشامي، ركين سعد، خالد كمال، منذر رياحنة، أحمد مجدي، لؤي عمران، كارول الحاج، دنيا ماهر، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كاملة أبو ذكري