رجاء حسين: «متوقعتش اتكرم وأنا عندي 85 سنة.. ومنمتش من امبارح»

قالت الفنانة رجاء حسين، إن تكريمها أمس في يوم المرأة العالمي مميز، مؤكدة: «التكريم ده كوم تاني، وانتصار السيسي ست محترمة مثقفة بسيطة صادقة، وعندها ابتسامة مميزة تخش قلبك بشكل غير طبيعي، زي ما السيسي واقف في ضهر المرأة وبيديها الحقوق اللي اتحرمنا منها، واقفة جنبه لكن لا تعلن عن نفسها، وهي تناصر المرأة سواء فلاحة أو صعيدية بشكل غير طبيعي، وهي متكتمة جدا ومبتقولش حاجة أبدا، هي محترمة، وأنا مكنتش متوقعة في سني الـ85 بأن ليا تكريم، وحرم رئيس الجمهورية هي اللي كرمتني».

وأضافت الفنانة: «أنا منمتش من امبارح من الفرحة، أنا ست كبيرة لكن عيلة، زي فستان العيد لما يجيلك وتفضلي حاضنة للصبح، هي دي مشاعري للتكريم اللي حصل معايا».

قرينة الرئيس تكرم السيدات

وشددت رجاء حسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «DMC»، أمس الأربعاء، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على أنها لم تصدق نفسها بالتكريم الذي حصلت عليه في يوم المرأة العالمي، الذي كرمت فيه السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس السيسي، السيدات.

احتفالية اليوم العالمي للمرأة في مصر

وبثت قناة dmc أمس الأول الثلاثاء، في الساعة الحادية عشرة احتفال مصر باليوم العالمي للمرأة، الذي كرمت فيه السيدة انتصار السيسي عددا من السيدات، ومنهن الفنانة نيلي والفنانة صفاء أبو السعود التي غنت أغنية للتوعية.