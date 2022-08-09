الفنان سيف عبدالرحمن يكشف عن وصية رجاء حسين قبل وفاتها

كشف الفنان سيف عبدالرحمن، الزوج السابق للفنانة رجاء حسين، التي توفيت اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ84 عامًا، عن اللحظات الأخيرة في حياتها، ووصيتها قبل أن تلفظ أنفاسها للقاء ربها، خصوصًا وأنها كانت تعاني من آلام المعدة وإنزيمات الكبد في الفترة الأخيرة، بخلاف آلالام الشيخوخة.

وقال سيف عبد الرحمن، في تصريحات لـ«الوطن» إن الفنانة القديرة لقيت ربها وهى تستكمل رحلة علاجها داخل أحد المستشفيات، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرًا إلى أنها كانت أم عظيمة وامرأة ليس لها مثيل.

وعن كلماتها الأخيرة ووصيتها إلى الأسرة، أشار بتأكيده أنه الفنانة رجاء حسين، لم تكن ترغب في إقامة أي عزاء لها، مضيفًا: هشوف مع الأولاد ونقابة الممثلين كيفية إقامة عزاء لها خصوصًا وأنها تستحق التقدير، وفي الوقت نفسه مع الحفاظ على وصيتها «مش عارف لسه هنعمل ايه؟».

وفاة رجاء حسين وقعت بإحدى المستشفيات

وأوضح سيف عبد الرحمن، أن رجاء حسين، سيدة فاضلة ومخلصة لفنها وأسرتها، ودائمًا ما كانت توصي الجميع بأن تكون علاقتهم جيدة ويكون هناك ترابط في الأسرة: «كانت محبة للحياة وللناس، وعاشقة لأسرتها، ربنا يرحمها، وفاتها صدمة كبيرة لكل واحد فينا سواء من أهلها وأصدقائها ومحبيها وجمهورها الكبير».

سيف عبدالرحمن عن رجاء حسين: سيدة عظيمة

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على جثمان الفنانة رجاء حسين، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، ثم توارى الثرى في مدافن الأسرة.

يشار إلى زواج رجاء حسين وسيف عبد الرحمن، استمر نحو 51 عامًا، أثمر عن أبنائهما أمل وكريم، وفي عام 2014 فقدا النجمان ابنيهما وهو في الأربعينيات من عمره إثر أزمة قلبية مفاجئة.

انفصل الثنائي رجاء وسيف، ورغم زواج الأخيرة بامرأة أخرى وهى المخرجة دينا واصف، إلا أن العلاقة بين الثلاثي كانت على خير وفاق، وحسب ما قالته دينا وزوجها سيف في برنامج كابلز النجوم على «تليفزيون الوطن»، إن هذه الفنانة القديرة هى عمود المنزل الذي يلجأون إليه دائمًا.