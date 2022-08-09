حياة كريمة تسلم 30 مركبا للصيادين في الدقهلية (فيديو)

قال مصطفى زمزم، أحد سفراء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إنّ هناك سلسلة من الإمداد والدعم وتنفيذ استراتيجية واضحة في إطار المبادرة، تعمل عليها كل أجهزة الدولة والمجتمع المدني، بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار المسؤولية المجتمعية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بالتنسيق مع جميع المبادرات الرئاسية داخل الريف المصري.

تنسيق لعدم تكرار الخدمات بنفس القرى

أضاف سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد، أن بعض القرى كانت تستفيد من تكرار الخدمات من بعض المؤسسات، لكن من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي، يتم تنسيق العمل، حتى لا يحدث تكرار الخدمات في قرى، وحرمان أخرى منها.

خدمات التمكين الاقتصادي

أكد سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة: «نعمل على خدمات التمكين الاقتصادي، من خلال منظمات المجتمع المدني، على غرار ما حدث في مركز شربين بالدقهلية، حيث تعمل بها كل مشروعات مبادرة حياة كريمة، وبدأنا العمل مع وزارة الهجرة ومحافظة الدقهلية ووزارة التضامن الاجتماعي، وسلمنا 30 مركبا للصيادين والعمالة غير المنتظمة، وهناك قوافل طبية أيضا، والكل يتعاون هناك، ويتم توحيد الجهود، بالإضافة إلى تنمية الفرص المتاحة».