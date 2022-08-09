16 قافلة طبية لـ«حياة كريمة» تجوب المحافظات.. حتى 11 أغسطس

تنتشر القوافل الطبية التابعة لـ«حياة كريمة» في مختلف محافظات مصر بالتعاون مع وزارة الصحة، وتغطي القوافل بشكل خاص المحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في عدد من التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

16 قافلة مجانية ضمن حياة كريمة بالمحافظات

وقالت وزارة الصحة إن القوافل الطبية ضمن حياة كريمة ستنطلق يومي 9 و10 أغسطس في 4 محافظات بمناطق أبو رواش حي كرداسة محافظة الجيزة، وحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وعواجة مركز ديروط محافظة أسيوط، وبنجر 5 حي برج العرب محافظة الإسكندرية، بينما سيتم إطلاق 12 قافلة طبية يومي 10 و11 أغسطس بمناطق ام الرضا الجديدة مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، والمرينات مركز ادفو غرب محافظة اسوان، ووادى الجوفة - وادى سهب مركز ابو رديس محافظة جنوب سيناء، وبسطرة (جويدة) مركز دمنهور محافظة البحيرة، وسنور محافظة بنى سويف، ومركز طبي بالأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، والحرجة بالقرعان مركز البلينا محافظة سوهاج، ودروة مركز اشمون محافظة المنوفية، وسجين الكوم مركز قطور محافظة الغربية، وعدن مركز باريس محافظة الوادى الجديد، وغزالة مركز الضبعة محافظة مطروح، وحاجر خزام مركز قوص محافظة قنا.

العلاج على نفقة الدولة

وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة، الحالات التي تسترعي إجراء العمليات الجراحية، يتم تحويلها الى المستشفيات القري من قبل أطباء القوافل من أجل استصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحة، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.