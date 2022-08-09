700 عرض مسرحي بقرى «حياة كريمة» لمواجهة التطرف وإحياء التراث

قال المخرج محمد الشمعي، المدير التنفيذي لمشروع «مسرح حياة كريمة»، إنّ مشروع مسرح المواجهة والتجوال تابع للبيت الفني للمسرح، ونفذ خلال العام الماضي 700 ليلة عرض داخل قرى حياة كريمة والنجوع التابعة لها، لافتًا إلى أنّ المشروع يعمل على مواجهة الأفكار الإرهابية وتحقيق فكرة العدالة الثقافية من خلال تقديم عروض أنتجها البيت الفني للمسرح.

مواجهة المشكلات الطبقية وقضايا المجتمع

وأوضح «الشمعي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إنجي القاضي والمذاع على فضائية «dmc»، أنّ العروض تخصص لمواجهة المشكلات الطبقية وقضايا المجتمع وفقا لكل محافظة مثل قضايا التطرف أو الميراث للمرأة أو الهجرة غير الشرعية أو الفتنة الطائفية، ويتم ذلك من خلال مسح للجمهورية للتأكد من تغطية كافة مشكلاتها، لافتا إلى أن العروض وصلت إلى حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية لتحقيق التكامل والعدالة في تقديم الخدمات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتنمية المحلية والداخلية والهيئة العامة لقصور الثقافة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أنّ حياة كريمة تبنت تطوير منزل كوكب الشرق أم كلثوم لإحياء قيمتها الفنية والتاريخية وتحويل القرية بالكامل لمنطقة سياحية يقصدها الزوار من كل بلاد العالم، لافتا إلى أن المبادرة تعمل على إحياء البنية التراثية وليس التحتية فقط، وسينعكس ذلك على باقي المحافظات لإحياء رمزية العظماء الذين شاركوا في تراث مصر الحديث.

تعاون بين التنمية المحلية وحياة كريمة والثقافة

وأضاف مدير وحدة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتنمية المحلية، أن هناك تعاونًا بين التنمية المحلية وحياة كريمة والثقافة لتقديم سلسلة عروض مسرحية في القرى المصرية لمواجهة الفكر المتطرف واستعاده قيمه الفن في التنوير والتثقيف وبناء الإنسان المصري واستكمال جهود الدولة في بناء المواطن المصري في كل المحافظات.