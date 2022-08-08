محافظ أسوان: مشاريع حياة كريمة قيمتها تجاوزت 21 مليار جنيه

شكر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أمر بتغيير القرى التي تدخلها حياة كريمة بالكامل، لافتا إلى أنه سيتم العمل في 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية كروية و116 من القرى التوابع و380 نجعا وكفرا.

تجاوز قيمة المشاريع لـ21 مليار جنيه

وأضاف «عطيه»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم، أن المشروعات التي تتم داخل محافظة أسوان تتجاوز قيمتها 21 مليار جنيه وستتضاعف الأرقام الفترة المقبلة في ظل متابعة دقيقة من رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية مع إعطاء إشارة أسبوعية بكل ما حدث، مبينًا أن هناك سؤالا باستمرار للشركات عن نسبة التنفيذ من أجل خلق روح المنافسة بين الشركات المختلفة وإذا حدث تأخير تتم المناقشة لحل المشكلات في أسرع وقت.

إنشاء مجمعات صناعية

وأوضح محافظ أسوان، أنه كان مفترض الانتهاء من المرحلة الأولى في حياة كريمة في أسوان في 30 يونيوالماضي لكن ستنتهي نهاية العامة في ظل تطوير البنية التحتية وإدخال الغاز الطبيعي والكهرباء، مبينا أن كل المشروعات مرتبطة ببعضها في ظل متابعة حثيثة مساعد رئيس الجمهورية لحياة كريمة الفريق محمد فريد حجازي، مؤكدا أنه ستيم إنشاء مجمعات صناعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة خاصة أن أسوان تتميز بوجود حرف يدوية تشارك في معارض تراثنا وغيرها ويتم بيع كل المنتجات لأنها مميزة.