محافظ القليوبية: البدء في إنشاء محطة الصرف العام بمنطقة الشروق

عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا مع اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة التنمية الصناعية، لبحث إجراءات البدء في تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصرف العام بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة، ومتابعة استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصناعي بمنطقة الصفا الصناعية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ومواجهة التلوث البيئي.

محطة الصرف الصناعي بالشروق الصناعية

واستعرض الاجتماع إنشاء محطة الصرف الصناعي بمنطقة الشروق الصناعية ودراسة استكمال الخطوات التنفيذية والتمويل لمحطة الصرف الصحي بمنطقه الصفا الصناعية تيسيرا على المستثمرين، وتلبية لحاجة تلك المنطقة الماسة لهذه الخدمة.

محطة صرف الشروق تعمل بنظام المعالجة الثلاثية

وأكد محافظ القليوبية على أهمية المشروع، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة الصرف الصناعي المقرر تنفيذها بمنطقه الشروق 4000 م3/يوم، وسوف تعمل تلك المحطة بنظام المعالجة الثلاثية لناتج الصرف الصناعي، وبالتالي يمكن إعادة استخدام المياه في مجالات أخرى، وتلافي أي أضرار قد تنتج من صرفها بدون معالجة وبما يسهم في الحفاظ على البيئة.

وأكد «الهجان» أنه في الوقت ذاته على أن تنفيذ المشروع سوف يكون على مرحلتين، الأولى سيتم تنفيذها بالخطة الاستثمارية لهيئة التنمية الصناعية 2022 /2023 تكلفة تقديرية تصل إلى 100 مليون جنيه، مع تنفيذ المرحلة الثانية بالخطة الاستثمارية للعام المالي اللاحق.

عقد اجتماعات دورية لمتابعة المشروع

وجدير بالذكر أن هذا المشروع ينفذ تفعيلًا للتعاون المشترك بموجب بروتوكول تعاون بين المحافظة و الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.

وقد وجه المحافظ خلال الاجتماع إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية بحضور كافة الجهات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي وتذليل أي معوقات قد تعترض تنفيذ المشروع أولا بأول.