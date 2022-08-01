محافظ القليوبية يوجه بسرعة إصلاح هبوط أرضي بطريق الرياح التوفيقي ببنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أمس، جولة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة المرحلة الثانية من أعمال تطوير شارع فريد ندا، حيث استعرض أعمال كشط الأسفلت القائم بكوبري المصنع الحربي، بدء من الكمين حتى نهاية الكوبري.

مشروع تطوير مدخل بنها الجنوبي

يذكر أن العمل بالمشروع بدأ بناء علي التنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى بالاتجاهين، في امتداد كمين أتريب حتى الطريق الزراعي، مرورًا بمديرية الطرق والكباري حتى كورنيش الرياح التوفيقي.

وتشمل الأعمال تطوير وإعادة تأهيل عدد 5 حدائق بمدخل المدينة وشارع فريد ندا بمسطح 6000 متر مسطح، ورصف وتطوير وتوسعة الطرق بإجمالي طول 2 كيلو وإجمالي مسطح 32 ألف متر مسطح، إضافه إلى أعمال مد كابلات أعمدة الإنارة ودفن الكابلات الهوائية وتحويلها إلى كابلات أرضية، علاوة على أعمال تطوير الحدائق بمدخل المدينه، وتشمل أعمال تجميلية وشبكة ري حديثة وعمل منصة ونصب تذكاري وجدارية لتضفي مزيدا من المظهر الحضاري.

بدء إصلاح هبوط أرضي ببنها

كما تفقد المحافظ موقع الهبوط الأرضي شرق الرياح التوفيقي باتجاه موقف بنها العمومي، ووجه المحافظ إدارة المرور بوضع علامات تحذيرية بفرض كردون حول منطقة الهبوط، حفاظا على حياة المارة في الشارع.

كما وجه المحافظ رئيس مجلس مدينه بنها ببدء إزالة الطبقة السطحية للهبوط، ووضع طبقة خرسانية، والبدء في أعمال الإصلاح والتدبيش فورا، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الطرق والري.