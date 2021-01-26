«مياه القليوبية»: حصول محطة الشروق بالخانكة على شهادة TSM

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، حصول محطة الشروق بشمال الخانكة، على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، والمعتمدة دوليا لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح «مجاهد» أن محطة الشروق المرشحه تعمل بطاقة إنتاجيه 140 ل/ث، والتي تخدم مناطق الشروق الصناعية والعكرشة وعزبة الأبيض وأبوزعبل ومساكن نسمة، مشيرا إلى أن هذه الشهادة تمنح من خلال التفتيش على جميع أقسام المحطة؛ للتأكد من أن المحطة مستوفاة ومطابقة لاشتراطات الشهادة، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير الرقابة، وضبط الجودة والصيانة الدورية، لتحقيق أفضل خدمة للمواطن.

وأضاف المهندس مصطفى أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها، وتقديم خدماتها بأفضل جودة، طبقا لخطة عمل الشركة، لتواكب التطورات الحديثة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

ووجه «مجاهد» الشكر لجميع العاملين بالشركة والعاملين بمنظومة الـTSM، على الأداء المتميز خلال الفترة السابقة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في إنتاج مياه الشرب.

وفي وقت سابق أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إجراء أعمال غسيل دوري لشبكات المياه بمدينه بنها، موضحة أن أعمال الغسيل تجرى بصفة دورية، وطبقا لخطة معتمدة بالتعاون مع مديرية الصحة، للتأكد من إنتاج وتوزيع مياه شرب نقية، وفي إطار حرصها على سلسة إنتاج المياه من المنبع إلى المستهلك، طبقا للمواصفات القياسية.