«مياه القليوبية»: حصول محطة الشروق بالخانكة على شهادة TSM
كتب:
حسن صالح
04:27 م | الثلاثاء 26 يناير 2021
فريق عمل المحطة
أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، حصول محطة الشروق بشمال الخانكة، على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، والمعتمدة دوليا لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح «مجاهد» أن محطة الشروق المرشحه تعمل بطاقة إنتاجيه 140 ل/ث، والتي تخدم مناطق الشروق الصناعية والعكرشة وعزبة الأبيض وأبوزعبل ومساكن نسمة، مشيرا إلى أن هذه الشهادة تمنح من خلال التفتيش على جميع أقسام المحطة؛ للتأكد من أن المحطة مستوفاة ومطابقة لاشتراطات الشهادة، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير الرقابة، وضبط الجودة والصيانة الدورية، لتحقيق أفضل خدمة للمواطن.
وأضاف المهندس مصطفى أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها، وتقديم خدماتها بأفضل جودة، طبقا لخطة عمل الشركة، لتواكب التطورات الحديثة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، لتقديم أفضل خدمة للمواطن.
ووجه «مجاهد» الشكر لجميع العاملين بالشركة والعاملين بمنظومة الـTSM، على الأداء المتميز خلال الفترة السابقة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في إنتاج مياه الشرب.
وفي وقت سابق أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إجراء أعمال غسيل دوري لشبكات المياه بمدينه بنها، موضحة أن أعمال الغسيل تجرى بصفة دورية، وطبقا لخطة معتمدة بالتعاون مع مديرية الصحة، للتأكد من إنتاج وتوزيع مياه شرب نقية، وفي إطار حرصها على سلسة إنتاج المياه من المنبع إلى المستهلك، طبقا للمواصفات القياسية.