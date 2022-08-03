محافظ القليوبية يتابع عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالقناطر وشبرا

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمدينة القناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمه لمتابعة عددا من المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات بالشوارع، وذلك ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها بهدف المتابعة وتذليل العقبات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تغطية ترعة الباسوسية

وبدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال المرحلة الثالثه والأخيره من أعمال تغطية ترعة الباسوسية، التي يبلغ طول الطريق 1300متر طولي حيث تم الانتهاء من تغطيه وأعمال الحفر ووضع الخرسانات العاديه بـ900 متر طولي ومتبقي 400 متر طولي بتكلفة 73 مليون جنيه، وتقوم مديرية الطرق والنقل بالإشراف على التنفيذ ضمن الخطه الاستثمارية لمحافظة القليوبية، ومن جانبه أعطى المحافظ تعليماته للقائمين على التنفيذ بالموقع بسرعة الانتهاء من أعمال الغاز والمياه والصرف الصحي لسرعه البدء في أعمال الرصف.

وأكد المحافظ، أن تغطية ترعة الباسوسية سيساهم في أن يكون طريق بديل لطريق أبو الغيط لتيسير حركة المرور على المواطنين.

تطوير وتجميل مدخل مدينة القناطر الخيرية

خلال الجوله تفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينه القناطر الخيرية من أمام مجلس المدينة حتى ميدان القناطر بطول 700م2 حيث يشمل التطوير عمل بلدورات بالجزيرة الوسطى للطريق مع دهان البلدورات على جانبي الطريق وعمل قواعد خرسانية لوضع الإعلانات بالجزيرة الوسطى موجها بالبدء بأعمال الرصف تزامنا مع أعمال التطوير بالإضافة إلى تطوير حديقة صفر وأمام مجلس مدينه القناطر واستغلالها لمشروعات للشباب وجعلها متنزه للمواطنين.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال دهان المباني المحيطة بقصر محمد علي حيث يبلغ عدد المباني 17 مبنى موجها بمتابعة أعمال الصيانة للطريق ودهان البلدورات بالجزيرة الوسطى والاهتمام بالأشجار والزراعات التي قامت المحافظة بزراعتها ضمن أعمال التجميل بالمنطقة المحيطة بالقصر.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم الانتهاء من تركيب السور الحديدي للكوبري ودهانه وتم تركيب أعمده الإنارة وعمل بلدورات على جانبي الكوبري كما تم الانتهاء من رصف طبقة الربط وجار أعمال توصيل الكهرباء لأعمده الإنارة ووضع الطبقة السطحية للأسفلت وتركيب فواصل.

ووجه محافظ القليوبية خلال الجولة بمراعاة المواصفات القياسية لأعمال الرصف ودهان البلدورات مع تكثيف الأعمال بالورديات المسائية والتجهيز للافتتاح تزامنا مع العيد القومي للمحافظة نهاية الشهر الجاري.