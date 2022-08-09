حياة كريمة في المنيا.. الانتهاء من 811 مشروعا بتكلفة 24.6 مليار جنيه

قال الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، إنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خدمت 5 مراكز و192 قرية في المرحلة الأولى بالمحافظة، مشيرًا إلى أن مشروعات المرحلة الأولى يصل إلى 3472 مشروعا في مختلف القطاعات، إذ تشمل المبادرة القطاعات الصحية والتنموية المختلفة.

حياة كريمة تعيد صياغة الريف المصري

أضاف نائب محافظ المنيا، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد: «انتهينا من 811 مشروعا، والتكلفة الإجمالية حتى الآن، في حدود 24.6 مليار جنيه»، مشيرًا إلى أن حياة كريمة تعتبر إعادة صياغة لوجه الحياة في الريف المصري.

خدمات متميزة وبيئة صحية للمواطن

تابع أبو زيد: «نتحدث عن مشروع قومي كبير يشمل جميع مناحي الحياة والأنشطة السكانية، ويسهم في تعميق الانتماء لدى المواطن، ويؤكد حرص الدولة على تقديم خدمات متميزة، وتوفير حياة ملائمة وبيئة صحية للمواطن، وهو ما يخلق مجتمعا واعيا وفعالا».

فرص للتنمية الاقتصادية بالمحافظة

أكد نائب محافظ المنيا: «في حياة كريمة، هناك فرص للتنمية الاقتصادية، حيث نعمل على تمكين المواطنين، من خلال مراكز التنمية المتاحة، ومراكز الصحة، نخلق فرص عمل ونعلم السيدات، وهذا الأمر في حد ذاته مهم، لأنه يقضي على مؤشرات الفقر، وهو ما يزيد من فرص تحسين مؤشرات التنمية المستدامة، التي تم تحديدها بـ32 معيارا على مستوى الجمهورية».