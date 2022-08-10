تعرف على مميزات كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة كفر الشيخ

قال الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم بجامعة كفر الشيخ، إن كلية الذكاء الاصطناعي تعتبر من أولى الكليات بالشرق الأوسط التي تركز الدراسة بها على علوم الذكاء الاصطناعي والتخصص فيها، بالإضافة إلى المقررات التكنولوجية والعلمية من الكليات المختلفة مثل الحاسبات والمعلومات، والهندسة والعلوم، ما يجعلها ضمن كليات القمة، علاوة على أن خريجي الكلية لهم فرصًا كبيرة وتخصصات عديدة في العمل بالخارج، وذلك لتنوع مجالات الدراسة داخل الكلية.

مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات

وأشار «عبدالعال» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الدراسة داخل كلية الذكاء الاصطناعي تعتمد في المقام الأول على ربط الخريج بسوق العمل خلال مدة الدراسة البالغة 4 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، وذلك من خلال تطوير الأساليب التعليمية المتطورة ومعامل الروبوتات ومعامل الحاسبات، ويحصل الطالب بها على درجة البكالوريوس في علوم الذكاء الاصطناعي.

قبول الطلاب الجدد

وأضاف أيضاً أن الكلية تقبل خريجي الشعبة العلمية من الثانوية العام المصرية سواء علمي علوم أو رياضيات والشهادات الأجنبية المعادلة لهما خلال العام الدراسي الجديد، وتعد واحدة من أفضل المناهج العلمية الحديثة للكليات العملية.