«الابتكار بالأمم المتحدة»: تخصصات الذكاء الاصطناعي الأعلى في الرواتب

قال الدكتور نزار سامي، مدير برنامج الابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن هناك فجوة بين احتياجات الشركات ومخرجات الجامعات، مشيرا إلى أن نسبة التعيين في الوظائف العادية في الشركات وصلت إلى 1 من 15 متقدما، للبحث عن العنصر الأفضل الذي يتمتع بخبرة أكبر.

تخصصات الذكاء الاصطناعي رواتبها مرتفعة

وأوضح « سامي» خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي والمذاع على فضائية «dmc»، أن تخصصات الذكاء الاصطناعي رواتبها مرتفعة جدا نظرا لأهميتها، والعمالة المصرية صاحبة المهارات المتميزة رواتبها مرتفعة نظرا لأهمية انتاجيتها، مشيرا إلى أن هناك العديد من العناصر والنماذج المصرية التي حققت نجاحا كبيرا في كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

إعادة بناء الصورة الذهنية السليمة للتعليم الفني

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تقوم بمجهود كبير لإعادة بناء الصورة الذهنية السليمة للتعليم الفني من خلال الجامعات التكنولوجية، خاصة وأن خريج التعليم الفني هو الأكثر جاهزية لسوق العمل سواء من خلال جامعات حكومية أو أهلية أو خاصة، متابعا «الجامعات الحكومية لديها وفرة من التكنولوجيا وجامعة كفر الشيخ أنشأت أول كلية ذكاء اصطناعي بما يؤكد قدرة الأقاليم على التقدم التكنولوجي».

وأكد أن الجامعات المصرية بحاجة لتخصصات أكثر في وظائف المستقبل، نظرا لأن الزمن متطور بشكل كبير ومع الوقت ستصبح هناك بعد المميزات والصفات من الضروري وجودها في عقلية الخريج، مطالبا الطلاب بالعمل على تنمية المهارات وتحقيق أفضل مستوى من التدريب والتعلم.