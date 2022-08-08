لطلاب الثانوية العامة.. 3 كليات وقسم جديد بـ«الذكاء الاصطناعي» في الغردقة

يبحث الطلاب والطالبات من خريجي شهادة الثانوية العامة عن معلومات بشأن الكليات والجامعات التي يرغبون في الالتحاق بها العام الدراسي المقبل، وذلك وسط حالة من الترقب والقلق من الطلاب وأولياء أمورهم على حد سواء.

3 كليات بالغردقة

وقال الدكتور محفوظ عبد الستار نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون فرع لغردقة في تصريحات لـ«الوطن» إن الغردقة تضم 3 كليات تابعة لجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، وهي كلية التربية التي بدأت الدراسة بها عام 1995، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبدأت الدراسة بها العام قبل الماضي وكلية الألسن وبدأت الدراسة بها العام الماضي وتضم أقسام إنجليزي وإيطالي وروسي وألماني.

قسم جديد بكلية بالذكاء الاصطناعي لأول مرة

ومن ناحيته قال الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، إن كلية الذكاء الاصطناعي بالغردقة تتبع جامعة جنوب الوادي، وتضم قسم جديد وهو قسم تكنولوجيا المعلومات للعام الدراسي المقبل، 202‪3 بالإضافة إلى قسم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات ويبدأ التخصص لطلاب الفرقة الثالثة.

وأضاف أن كلية الذكاء الاصطناعي هي إحدى كليات القمة والمرتبطة بسوق العمل وتدخل ضمن المرحلة الأولى للتنسيق، وتقبل من القسم العلمي علوم وعلمي رياضة، وبدأت الدارسة بكلية الذكاء الاصطناعي فرع الغردقة جامعة العام الدراسي الماضي، 202‪1 عقب موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتدخل عامها الدراسي الثالث العام الدراسي المقبل.

كلية مرتبطة بسوق العمل

وأشار الدكتور اسامة عمارة إلى أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تساعد على تخريج مهندسين متخصصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، ومهندسين لتطوير نظم الإنترنت، ومهندسين متخصصين في أمن المعلومات بأحدث ما توصل إليه العالم من تقنيات في مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي.