المركز الكاثوليكي للسينما ناعيا رجاء حسين: سقطت نجمة أخرى من سماء الفن

نعى المركز الكاثوليكي للسينما رجاء حسين التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ85 عامًا.

المركز الكاثوليكي للسينما ينعى رجاء حسين

وقال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما في بيان صحفي اليوم: «سقطت نجمة أخرى من سماء الفن وهي الفنانة الخلوقة والمرحة والمتألقة رجاء حسين، التي مرت بظروفٍ صعبة بسبب رحيل ابنها، وكانت هذه الواقعة لها تأثيراً قوياً على نفسيتها.

وتابع «دانيال»: «لذا نقدّم تعازينا القلبية في رحيلها طالبين لها من الله الرحمة والمغفرة، ولأسرتها ومحبيها العزاء والصبر والسلوان».

جنازة الفنانة رجاء حسين

كشف الفنان أشرف زكي أنَّ جنازة رجاء حسين تُقام اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومازال موعد العزاء لم يحدد حتى الآن.

وقال الفنان سيف عبدالرحمن طليق الفنانة الراحلة إنَّ وفاتها جاءت بعد معاناتها الأيام الماضية من مشاكل في المعدة، وأنَّها توفيت في المستشفى خلال استكمالها رحلة العلاج، مشيرًا إلى أنَّها أوصت بعدم إقامة عزاء لها بعد وفاتها ولكنهم مازالوا يدرسون الأمر.

آخر أعمال رجاء حسين

وكانت أخر أعمال الفنانة رجاء حسين مشاركتها في مسلسل «واحة الغروب» الذي عرض عام 2017، بطولة الفنان خالد النبوي، منة شلبي، سيد رجب، أحمد كمال، رشدي الشامي، ركين سعد، وغيرهم من الفنانين.