رابط التقديم لمنحة ساويرس للتفوق لخريجي الثانوية العامة 2022

بعد إعلان بدء تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة 2022، غدا الخميس، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه جرى فتح باب التقديم لمنحة ساويرس للتفوق، لخريجي الثانوية العامة من المدارس الحكومية والطلاب المتفوقين من ذوي الإعاقة.

إتاحة فرص لـ50 من الطلاب المصريين المتفوقين

وأوضحت مؤسسة ساويرس، على الموقع الرسمي لها، أن المنحة تتيح فرص لنحو 50 من الطلاب المصريين المتفوقين للحصول، على التعليم في جامعات «الجامعة البريطانية في مصر، جامعة النيل، جامعة مصر للمعلوماتية، جامعة الجلالة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة العلوم والتكنولوجيا – مدينة زويل».

المستندات المطلوبة للتقديم على منحة ساويرس

وأشارت المؤسسة إلى أن التقديم يتم من خلال الرابط المرفق هنا، لافتة إلى أن الوقت المتوقع لملء الاستمارة هو 45 إلى 60 دقيقة، مشددة على ضرورة إرفاق الملفات التالية:

- صورة شخصية للطالب أو الطالبة.

- صورة شهادة الميلاد للطالب أو الطالبة .

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو الطالبة.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر .

- صورة لمستند إثبات الدخل «مفرادات مرتب لموظف قطاع عام أو خاص، أو بحث حالة للأعمال الحرة».

- مستند اثبات التقديم للجامعة، باستثناء جامعة «عين شمس - الإسكندرية - أسيوط».

- تقديرات الصفين الأول والثاني الثانوي.

- صورة لشهادات التفوق الدراسي، أو صور من شهادات المشاركة في الأنشطة الرياضية والمجتمعية والفنية.

- خطاب توصية من أحد المدرسين بالمدرسة، أو ممن أشرفوا على الأنشطة المدرسية أو الرياضية أو الفنية.

- إثبات أن الطالب أو أحد أفراد الأسرة من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة إن وجد.

شروط التقدم لمنحة ساويرس للتفوق

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومقيم داخل جمهورية مصر العربية «الأفضلية للمصريين غير مزدوجي الجنسية».

- أن يستوفي الطالب المتقدم المعايير كافة التي تحددها الجامعة التي يتقدم للانضمام إليها.

– ألا يكون الطالب قد أقام خارج جمهورية مصر العربية لفترة أكثر من 3 أعوام.

– تُمنح الأولوية للطلاب المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

– تُمنح الأولوية للطلاب الذين يمكن إثبات احتياجهم المالي، ويظهرون تفوقًا أكاديميًا ويشاركون في الأنشطة التطوعية.