مصروفات الجامعات الأهلية.. لو بتفكر في طب أو هندسة اعرف هتدفع كام

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، بدأ العديد من الطلاب وأولياء الأمور، عمليات بحث متزايدة عن مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية، بالنسبة لمن لم يحصلوا على مجموع يؤهلهم للالتحاق بكليات القمة.

وتستعرض «الوطن»، مصروفات الجامعات الأهلية، التي تضم جامعة الملك سلمان، وجامعة الجلالة وجامعة المنصورة الجديدة، وجامعة العلمين، وفق المواقع الرسمية لتلك الجامعات.

مصروفات الجامعات الأهلية

جاءت مصروفات جامعة الجلالة، ضمن مصروفات الجامعات الأهلية، كما يلي:

- الطب 105 آلاف جنيه.

- كلية التمريض 35 ألف جنيه.

- الأسنان 90 ألف جنيه.

- الصيدلة 85 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

- كلية العلوم الهندسية 69 ألف جنيه.

- كلية علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

- كلية العمارة 69 ألف جنيه.

- كلية مجال الفنون والتصميم 49 ألف جنيه.

جامعة الملك سلمان

- الطب 105 آلاف جنيه.

- طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

- الطب البيطري: 60 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

- التمريض: 31 ألف جنيه.

- الصيدلة 85 ألف جنيه.

- العلوم الهندسية 69 ألف جنيه.

- كلية علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

- كلية الهندسة المعمارية 69 ألف جنيه.

- كلية علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

- كلية الفنون 49 ألف جنيه.

- كلية الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

- كلية اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه.

- كلية الدراسات القانونية 45 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإدارية 46 ألف جنيه.

- كلية السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

جامعة المنصورة

- كلية الأسنان 97 ألف جنيه.

- الصيدلة 85 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

- كلية علوم التمريض 31 ألف جنيه.

- كلية العلوم الأساسية 48 ألف جنيه.

- كلية اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه.

- كلية الدراسات القانونية 45 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإدارية 46 ألف جنيه.

- مجال السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

- مجال الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.

- كلية العمارة 69 ألف جنيه.

- كلية حاسبات أو علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

جامعة العلمين

- طب 105 آلاف جنيه.

- طب الأسنان 97 ألف جنيه.

- مجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه.

- مجال العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

- التمريض 31 ألف جنيه.

- مجال الطب البيطري 60 ألف جنيه.

- علوم وهندسة الحسابات 69 ألف جنيه.

- مجال علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

- مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه.

- مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

- مجال الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه.

- مجال الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه.

- مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

- مجال اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه.