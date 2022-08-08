شروط القبول في الجامعة المصرية الصينية.. تضاهي كبرى الجامعات

أعلن الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، ورئيس الجامعة المصرية الصينية، عن فتح باب التقديم لطلاب الثانوية العامة 2022 والشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية للعام الجديد، موضحا عددا من النقاط الهامة بينها شروط القبول في الجامعة المصرية الصينية وكذلك مميزات الدراسة وغيرها بمختلف الكليات .

الجامعة المصرية الصينية 2022

وقال الشيحي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الدراسة بالجامعة المصرية الصينية للعام الجامعي 2022 تتميز بالحرص على تطبيق مجموعة من المفاهيم الأساسية التي أدت إلى وضعها في مكانة كبرى بين الجامعات الحكومية والدولية والخاصة، أهمها مفهوم الجودة الذي تنفذه كافة الكليات بالجامعة على مستوى القاعات والمعامل والمنشآت والمعامل، فضلا عن المواد العلمية المقدمة والتي تضاهي نظيرتها من كبرى جامعات العالم.

شروط القبول في الجامعة المصرية الصينية 2022

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية شروط القبول في الجامعة المصرية الصينية 2022، وابرز المعلومات عنها في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء.

- تضم الجامعة المصرية الصينية كليات الهندسة والتكنولوجيا والاقتصاد والتجارة الدولية والصيدلة وتكنولوجيا الدواء والعلاج الطبيعي.

- الوحيدة في مصر والشرق الأوسط من بين الجامعات الخاصة التي لها شراكة مع العديد من المؤسسات والجامعات الصينية.

- سيتم فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

- يجب أن يكون الطالب حاصلا على شهادة حديثة التخرج ومعتمدة.

- تضم الجامعة مجموعة مختارة من نخبة أعضاء هيئة التدريس والمهنيين من مختلف مجالات الأعمال.

- تشجع كلية الاقتصاد والتجارة الدولية طلابها على تطوير مهاراتهم ومعرفتهم للانخراط في عالم الأعمال ليس فقط كموظفين مؤهلين ولكن أيضًا كشركات ذات إبداع وأفكار تجارية رائدة.