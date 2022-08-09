«صديق»: الأزهر تحول إلى بيت خبرة أفريقي لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، إنّ جامعة الأزهر مؤسسة تعليمية في المقام الأول، خرّجت أشبالًا تحولوا إلى قادة وصُناع قرار في الكثير من الدول، ورسالتها مهمومة بماضي وحاضر ومستقبل هذا الوطن الذي يحتضنها، ولذلك لم تُقصر الجامعة يومًا ما في مد يدها بما تمتلكه من أدوات علمية وبشرية للعمل على نهضة ورُقي المجتمع.

من أجل المناخ.. أفريقيا في القلب

وأضاف الدكتور صديق خلال كلمته بالمنتدى الدولي الرابع للشباب «من أجل المناخ.. أفريقيا في القلب»، أن تجارب ونظريات أساتذة جامعة الأزهر وعلمائها في مختلف المجالات العلمية، دليل قوي على أن رسالتها جامعة حاوية لمختلف العلوم التي تخدم البشرية، كما أن جهود جامعة الأزهر في تطبيق التجارب المصرية الناجحة في تخفيف ومعالجة الآثار الناجمة عن التغير المناخي جعلها بيت خبرة إقليمي للقارة الأفريقية، كما أن المنتدى يسعى إلى العمل على سد الفجوة بين الخطة الحضرية الجديدة كلغة تخاطب دولي، وشركاء التنمية بالجامعة لكي يكون المنتج النهائي بتوصياته قابل للتطبيق من خلال الجهات ذات الصلة.

معالجة الفقر وقضايا المهمشين

وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا أن المنتدى جاء في وقته وحينه، لأنه يعني بمجموعة مهمة تتعلق بواقع الاستدامة ومستقبل الأجيال الجديدة، فمن خلال محاور الاستدامة الاجتماعية التي يستهدفها، فإنه يضع حلولا لقضايا المرأة والفقر والمهمشين والتسرب التعليمي من خلال ورش خاصة به، في نفس توقيت اهتمامه بوضع الحلول لقضايا الخدمات الصحية والأوبئة والفيروسات المتحورة من خلال ورش عمل مشتركة، كما أن محاور الاستدامة المكانية وخبراء الجهات المتخصصة، تستعرض تجارب مصرية في القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة، والتحول للمدن الرقمية ومن ثم المدن المرنة التي تستطيع تحدي التغيرات المناخية.

وبيّن أن الأزهر الشريف استحدث خلال السنوات الأخيرة دورا بالغ الأهمية في خدمة القارة الإفريقية، وذلك عن طريق تسيير عدد من القوافل الطبية والإغاثية، بلغ عددها إحدى عشرة قافلة طبية وإغاثية، إلى كل من «النيجر والصومال والسودان ونيجيريا وتشاد وإفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو»، ضمت قرابة 47 طنًا من المستلزمات الطبية والأدوية والمواد الغذائية والإغاثية، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، ومتضرري الصراعات والنزاعات المسلحة، انطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، والذي يعد مكملا لدوره الدعوي والتعليمي.

علاقة مصر بأفريقيا

واختتم «صديق»، كلمته بأن كتب التاريخ والدراسات الأثرية تؤكد أن العلاقة بين الأزهر والدول الإفريقية علاقة تمتد بجذورها إلى أعماق التاريخ منذ الفراعنة وحتى وقتنا الراهن، وخاصة دول منابع النيل، وتشهد بذلك أروقة الجامع الأزهر التي حملت أسماء العديد من بلدان وأقاليم إفريقيا، كما نجحت المؤسسة الأزهرية في السنوات الأخيرة، بتوجيهات منالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في ترسيخ دوره الريادي بالقارة الإفريقية من خلال مضاعفة جهوده وتنويعها، لتشمل قوافل إغاثية وطبية، وقوافل للسلام لنشر ثقافة التعايش والتسامح، إضافة إلى استقبال طلاب 46 دولة إفريقية للدراسة في جامعة الأزهر ومعاهده، وتدريب الأئمة الأفارقة على آليات مواجهة الأفكار المتطرفة، فضلا عن الدور المحوري لبعثات الأزهر التعليمية والدعوية في نشر تعاليم الإسلام السمحة في ربوع القارة الإفريقية.

ويهدف المنتدى إلى دمج الشباب في قضايا القارة الأفريقية وخاصة قضية المناخ واستصدار توصيات عمل لتكوين خريطة الطريق للقادة الأفارقة في مؤتمر المناخ cop27، فضلا عن دعم مشاركة الشباب في صنع السياسات تجاه ظاهرة «التكيف والتخفيف»، للتأقلم مع المناخ، بالإضافة إلى إعداد جيل من الشباب الإفريقي قادر على المشاركة في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.