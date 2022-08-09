إجازات رسمية متبقية في 2022.. انتصارات أكتوبر وذكرى المولد النبوي

مع حصول المصريين على إجازة رأس السنة الهجرية، يوم السبت 30 يوليو الماضي، وهي إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين الحكومي والخاص، يتبقى للعاملين بالدولة المصرية في كل القطاعات يومين فقط كإجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال 2022.

ذكرى انتصارات حرب أكتوبر.. إجازة رسمية مدفوعة الأجر

الإجازة الأولى هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973، وتوافق يوم الخميس 6 أكتوبر 2022، ويحصل عليها العاملون بقطاعات «الحكومي والعام والأعمال العام والخاص»، مدفوعة الأجر.

أما الإجازة الثانية والأخيرة في عام 2022، فهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة بكل القطاعات، وهي إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف وتوافق يوم السبت أكتوبر 2022، ويحصل فيها العاملون على يوم إجازة مدفوعة الأجر.

ذكرى المولد النبوي الشريف

ووفقا لما نص عليه قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بالقطاع الخاص، فإنه يجوز لصاحب العمل أن يستدعي أي عامل للعمل بالمنشأة خاصًة يوم الإجازة الرسمية لضرورة احتياج العمل له، مقابل أن يحصل العامل في هذه المنشأة على مثلي الأجر عن حضوره يوم الإجازة الرسمية.

ومن المقرر أن يحصل المصريون على الإجازتين الرسميتين بموجب قرار يصدر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتبار يومي ذكرى أكتوبر وذكرى المولد النبوي الشريف إجازتين رسميتين، وعلى الجهات الحكومية والقطاع الخاص تنفيذ القرارات.