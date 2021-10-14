موعد المولد النبوي الشريف في مصر .. إجازة مدفوعة الأجر

أيام قلائل، وتحل ذكرى المولد النبوي الشريف، ويحتفل العالم الإسلامي به في مختلف الدول، لذا يبحث العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، عن موعد المولد النبوي الشريف في مصر، والذي يوافق يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من العام الهجري.

ترحيل موعد المولد النبوي الشريف في مصر 2021

ويبدأ المصريون الاحتفال بموعد المولد النبوي الشريف في مصر، مبكرا، إذ تنتشر مظاهر الاحتفال في كل الأحياء والمدن والأقاليم، من بينها انتشار محلات بيع حلوى المولد، ولكن على المستوى الرسمي والحكومي فإن موعد المولد النبوي الشريف في مصر يجرى ترحيله من يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 إلى الخميس 21 أكتوبر 2021، بقرار صدر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يناسب على ترحيل الإجازات الرسمية التي يتصادف وجودها مع وسط الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، لأسباب كثيرة منها ضمان عدم تعطل مصالح وخدمات المواطنين في المصالح الحكومية .

موعد المولد النبوي الشريف في مصر إجازة رسمية بأجر

وفي حكم قوانين العمل، فإن المولد النبوي الشريف في مصر يخصص له إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك بقرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء للعاملين بالقطاعين الحكومي والعام، وبقرار من وزير القوى العاملة، ممثلا للسلطة المختصة وللعاملين بالقطاع الخاص.

ومن ضمن قوانين العمل أيضًا، أن الجهات لديها الحق والسلطة في عدم منح العامل الاجازة الرسمية، إذ كانت في حالة احتياج متطلبات العمل، لجهوده وخدمات في يوم الإجازة، مقابل أن تمنح جهة العمل قيمة مثلي الأجر للعامل الذي يشتغل في هذا يوم الإجازة، بحسب مرتبه الأساسي.

يذكر أن إجازة المولد النبوي الشريف في مصر2021، ستكون آخر إجازة رسمية يحصل عليها المصريون في العام الجاري 2021.