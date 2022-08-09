أصدقاء ندى ضحية حادث حفل زفاف البحيرة: «ملحقتش تفرح بتخرجها»

حزن وصدمة عقب فرحة عاشها أهالي ضحايا حادث زفاف البحيرة، حيث انقلبت الأوضاع رأسًا على عقب، وحضر الجميع لتشييع جثمان أصدقاء العروسين بدلًا من حضور زفتهم، وذلك إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء توجههم لحضور حفل زفاف بالإسكندرية، ما أدى إلى مصرع محسن مصطفى طالب بكلية الهندسة، وندى صلاح خريجة كلية التربية.

حالة من القلق والترقب

عاش الأهالي وأصدقاء العروسين حالة ما بين حزن لاستقبال جثمان الضحايا، وقلق وترقب للاطمئنان على «مصطفى محسن» خطيب ندى، ومي صلاح شقيقتها المصابان إصابات بالغة في الحادث أيضًا، وجرى وضعهم داخل غرفة العناية المركزة.

صديقات ندى ينعونها

«ملحقتيش تفرحي بتخرجك يا حبيبتي»، بتلك الكلمات المؤلمة نعت ندى جمال صديقتها ندى صلاح التي لقيت مصرعها فجر اليوم، إثر حادث زفاف البحيرة، فيما أصيب خطيبها مصطفى صبحي، وشقيقتها مي صلاح إصابات بالغة، وجرى نقلهم إلى العناية المركزة.

كما نعتها صديقتها ياسمين الحضري عبر صفحتها على «فيسبوك» قائلة: «مش مصدقة ولحد دلوقتي حاسة إني هجيلك بكره، وتاخديني في حضنك، مش هاجي عشان أخد عزاكي، وجعتي قلبي عليكي يا نور عين أختك، كنتي لينا أم وأخت وصاحبة»

وتابعت ندي أشرف قائلة: «لسه مكلماني من دقايق علشان أسألك اقدم الكلية إزاي، ودايمًا معايا في كل حاجه مش قادرة استوعب خبر وفاته يا حبيبتى يا وجع قلبنا عليكي ربنا يرحمك، ويصبرنا علي فراقك».

ولم يختلف الوضع كثيرًا عن نعي محسن مصطفى الضحية الأخرى لحادث زفاف البحيرة، والذي نعاه أصدقائه بعبارات محزنه مناشدين الجميع بحضور تشييع جثمانه تنفيذًا لرغبته.