تفاصيل إصابة 13 بينهم أطفال بتسمم في سوهاج.. «أكلوا كفتة وبانيه في فرح»

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، إصابة 13 شخصا، بحالة إعياء شديد والم بالبطن على إثر تناولهم طعاما فاسدا عبارة عن كفتة وبانيه، إذ كانوا ضمن معازيم فرح أحد أقاربهم بمركز طهطا، وتم حجزهم بالمستشفى تحت الرعاية الصحية والحالة العامة لهم مستقرة.

تسمم 13 بينهم أطفال

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوصول عدد من الأشخاص من بينهم أطفال مصابين بحالة إعياء شديد على إثر تناولهم طعاما فاسدا إلى مستشفى طما المركزي.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما يفيد وصول «يوستينا . ث . إ 17 سنة، وإنجي . ج . ع 43 سنة، وإيمي . أ . ع 5 سنوات، وذكي . ن . ث 17 سنة، وسارة . ج . ر 13 سنة، ويجنسي . م . ر 8 سنوات، وساندي . أ . ك 11 سنة ، وكيفين . ث . ب 8 سنوات، ولافاتيا . ر . ب 6 سنوات، ومحمود . ع . خ 23 سنة وكيرلس . ر . ن 5 سنوات وشرين . و. ص 23 سنة و شنودة . م . س ، 5 سنوات»، يقيمون بمدينة طما، إلى مستشفى طما المركزي مصابين بحالة تسمم غذائي، على إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة عبارة عن كفته وبانيه.

المصابون كانوا في فرح أحد أقاربهم

وتم تقديم ساندوتشات البانيه والكفتة لهم، داخل قاعة الأفراح المُقام بها فرح أحد اقاربهم، حيث تعاقد العريس مع أحد المطاعم الشهيرة على توزيع وجبات على المعازيم، طوال حفلة الزفاف.

ويجري الآن التواصل مع أهالي العروسين للاطمئنان على باقي المعازيم، ومعرفة ما إذا كان هناك أية إصابات أخرى.

تم حجز جميع المصابين بقسم الاستقبال وجار تقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم والحالة العامة مستقرة جار تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على الجهات المختصة لتتولى مباشرة التحقيق.