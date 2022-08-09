تفاصيل الزواج الثاني لـ سيف عبدالرحمن.. «تم بموافقة رجاء حسين» (فيديو)

الراحلة رجاء حسين، والمخرجة دينا واصف، والفنان القدير سيف عبدالرحمن، أشهر وأغرب العلاقات في الوسط الفني، حيث نجح الأخير في أن يجعل هناك ترابطًا وصداقة بين زوجتيه الأولى والثانية، ووصل الأمر إلى أن تخاطب دينا «ضرتها» بـ«ماما رجاء».

الفنانة رجاء حسين، التي توفيت اليوم عن عمر ناهز الـ84 عامًا وشيع جثمانها بعد الصلاة عليه من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، تزوجت بالفنان سيف عبد الرحمن مدة تزيد عن 50 عامًا، وأثمر الزواج عن إنجاب ابنيهما أمل وكريم، الذي توفي عام 2014 إثر أزمة قلبية مفاجئة.

زواج سيف عبدالرحمن ورجاء حسين استمر نحو 51 عامًا

العلاقة الطيبة بين الثلاثي، ظهرت في إحدى مشاهد جنازة رجاء حسين، عندما جلست دينا واصف في السيارة تبكي بالدموع حزنًا على رحيل الفنانة القديرة التي كانت تعتبرها بمثابة أمها الثانية.

الزوجة الثانية لـ سيف عبدالرحمن: رجاء حسين أمي فعلًا

زواج سيف عبدالرحمن بالمخرجة المسرحية دينا واصف، تّم بموافقة الزوجة الأولى رجاء حسين، وفي تصريحات لـ«تليفزيون الوطن» من خلال برنامج «كابلز النجوم»، كشف الثنائي «سيف ودينا» عن تفاصيل هذه العلاقة الثلاثية.

وعن علاقة الزوجة الثانية بـ الأولى، قالت دينا واصف، إنّ الفنانة رجاء حسين بمثابة والدتها: «دي أمي، بقولها يا ماما، أول مرة شافتني كانت حادة شوية عشان لسه متعرفنيش، لكن بعد كده بقت تتعامل معي بشكل لطيف جدًا، ست طيبة أوي».

يلتقط سيف عبدالرحمن طرف الحديث، بتأكيده أنّ زوجته الثانية دينا تعتبر نفسها شقيقة لابنته الوحيدة أمل: «رجاء لمّا تتكلم في التليفون، تقولي فين دينا عشان أكلمها، وأوقات تكلمها على طول وتقولها خلاص أنا اتطمنت عليكم».

واستطرد قائلًا: «العلاقة بين رجاء ودينا علاقة أم وبنتها، مش حكاية زوجة أولى وتانية، والحقيقة إن رجاء حسين هي اللي طلبت مني اتجوز تاني، ولما روحت أخطب دينا، والدتها اشترطت موافقة رجاء وبالفعل كانت موافقة وكلمتها وبقوا أصدقاء جدًا».

وعن تخوفه من حدوث خلافات بين الزوجتين، قال سيف عبدالرحمن، إنّه كان يستبعد حدوث ذلك، لأن الثنائي رجاء ودينا، يتسمان بالعقلانية، وبالفعل العلاقة بينهما جيدة جدًا، نحن عائلة واحدة، ورجاء حسين لها مَعّزة خاصة في قلبي، ودينا زوجتي تعرف ذلك.

وأيّدت دينا واصف، كلمات زوجها سيف عبدالرحمن، بتأكيدها أنّها لم تتدخل في تفاصيل العلاقة بينه ورجاء حسين إطلاقًا، ولم تسعى لمعرفة أسرار علاقتهما: «إحنا فعلًا أسرة واحدة، وأنا محظوظة عشان عندي أمي اللي ولدتني، وعندي ماما رجاء، وده بيتها في الأول والآخر وهي سيدة كبيرة بالنسبة لي».