درجات الحرارة اليوم الأربعاء 10-8-2022 في مصر.. القاهرة 34 درجة مئوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم الأربعاء، وفقا لبيان صادر عنها؛ إذ يسودها استقرار نسبي، إلا أن ما يزيد الشعور بالحرارة هو وجود ارتفاع ملحوظ في الرطوبة النسبية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضح خبراء الأرصاد، أنه يسود طقسا حارا رطبا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء والبلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الأنحاء كافة.

ويستمر ظهور الشبورة المائية الخفيفة في ساعات الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة والمؤدية إلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 10 أغسطس، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 32 - 25

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 34 - 25

دمنهور 33 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 30 - 24

السلوم 31- 22

سيوة 37 - 24

بورسعيد 32- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 34 - 26

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 35 - 24

العريش 33 - 24

رفح 32 - 23

رأس سدر 38 - 26

نخل 35 - 19

نويبع 38 - 27

طابا 37 - 26

كاترين 34 - 19

الطور 37- 27

شرم الشيخ 39- 29

الغردقة 39 - 30

مرسى علم 38 - 30

الفيوم 35 - 25

بني سويف 36 - 25

المنيا 38 - 25

أسيوط 39- 25

سوهاج 39 - 26

قنا 42- 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 31

إدفو 42- 30

أبو سمبل 42 - 30

الوادي الجديد 42 - 25

شلاتين 39 - 31

أبو رماد 37 - 29

حلايب 35 - 28

رأس حدربة 34 - 28.