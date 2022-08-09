«الأرصاد»: مصر لن تتأثر بالظواهر المناخية في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أسباب عدم تأثر مصر بالظواهر الجوية التي تشهدها عدد من الدول العربية حاليًا، والتي تصل إلى حد السيول في عدد من المدن العربية المختلفة.

وأكدت الدكتورة منار غانم بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لـ«الوطن»، أن ما يحدث في السعودية وغيرها من الدول العربية من ظواهر جوية وحالة الطقس، التي وصلت إلى حد السيول، ليس له علاقة على الإطلاق بمناخ مصر، نظرًا لأن الكتل الهوائية التي تؤثر على الدول العربية، اتجاهتها مختلفة تمامًا عن الاتجاه المداري الذي تتأثر به مصر، حيث إننا نتأثر في جنوب البلاد بالكتل الهوائية القادمة من ارتفاع الحزام المداري الجنوبي.

كما تتأثر شمال البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، ولذا لن تتأثر مصر على الإطلاق بأي ظواهر جوية تتعرض لها بعض الدول العربية حاليًا، إلا أنّّ مصر تشهد سقوط أمطار خفيفة في بعض مناطق بحلايب وشلاتين.

ونوّهت غانم، باستمرار تأثر مصر بامتداد منخفض الهند الموسمي الشديد الحرارة، والكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط، ما يؤدي إلى زيادة ارتفاع نسب الرطوبة، خاصة على السواحل الشمالية وصولا إلى شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 9 أغسطس، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

القاهرة 35 - 25

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 34 - 25

دمنهور 33 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 37 - 23

بورسعيد 32- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 34 - 25

المنصورة 34 - 25

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 35 - 24

العريش 32 - 24

رفح 32 - 24

رأس سدر 37 - 25

نخل 36 - 22

نويبع 38 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 35 - 19

الطور 40- 26

شرم الشيخ 41- 29

الغردقة 40 - 28

مرسى علم 39 - 28

الفيوم 37 - 24

بني سويف 36 - 24

المنيا 36 - 24

أسيوط 38- 24

سوهاج 38 - 25

قنا 48 - 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 29

إدفو 43 - 28

أبو سمبل 42 - 28

الوادي الجديد 41 - 26

شلاتين 39 - 29

أبو رماد 39 - 28

حلايب 35 - 26

رأس حدربة 35 - 27