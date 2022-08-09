الأرصاد: نشاط للرياح وطقس جيد فترات الليل.. والقاهرة تسجل 35 درجة (صور)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، إذ تشهد البلاد نشاطًا للرياح على معظم الأنحاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على البحرين.

الرياح الشمالية تنشط على شمال وجنوب الصعيد حتي نهاية الأسبوع

وشرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» أنَّ الرياح الشمالية تنشط على شمال وجنوب الصعيد حتي نهاية الأسبوع مما يعطي شعور أفضل بحرارة الطقس خاصة فترة الليل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 9 أغسطس على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 9 أغسطس على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، التي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 35 - 25

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 34 - 25

دمنهور 33 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 37 - 23

بورسعيد 32- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 34 - 25

المنصورة 34 - 25

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 35 - 24

العريش 32 - 24

رفح 32 - 24

رأس سدر 37 - 25

نخل 36 - 22

نويبع 38 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 35 - 19

الطور 40- 26

شرم الشيخ 41- 29

الغردقة 40 - 28

مرسى علم 39 - 28

الفيوم 37 - 24

بني سويف 36 - 24

المنيا 36 - 24

أسيوط 38- 24

سوهاج 38 - 25

قنا 48- 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 29

إدفو 43 - 28

أبو سمبل 42 - 28

الوادي الجديد 41 - 26

شلاتين 39 - 29

أبو رماد 39 - 28

حلايب 35 - 26

رأس حدربة 35 - 27