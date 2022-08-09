الأرصاد الجوية: الرطوبة تزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد أجواءً صيفية في مثل هذا الوقت من العام واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة الذي دائما يزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة والأجواء الصيفية نهارا وفترات الليل.

طقس حار رطب

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أنّ الطقس في فترة النهار يكون حار رطب على أغلب المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد خلال فترات النهار.

رياح نشطة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «خلال فترات الليل، نشعر بارتفاع نسب الرطوبة والأجواء المائلة لليل، وهناك نشاط للرياح خلال فترات المساء ومع الساعات الأولى من الليل، ويكون نشاط الرياح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كم في الساعة وهو ما يساعد على عدم الإحساس بنسب الرطوبة في فترات المساء، وهذا النشاط سيكون على أغلب مناطق الجمهورية، إضافة إلى تكون شبورة مائية تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مع فرص سقوط أمطار خفيفة وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة عند حلايب وشلاتين ولن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية وستستمر حتى غد الأربعاء».