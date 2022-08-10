جثة معلقة و4 رسائل.. تفاصيل إنهاء أربعيني حياته شنقا في حلوان: «سامحوني»

«سامحوني تعبت نفسيا ولا أستطيع العيش بعد الآن»، تلك الكلمات المؤثرة عثرت عليها الأجهزة الأمنية، مكتوبة في 4 رسائل، جرى العثور عليها في ملابس «أبو سريع. م. ع»، 45 سنة، الذي عثر على جثته معلقة في غرفة نومه بمنزله الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان.

بلاغ بالعثور على جثة رجل في غرفة نومه

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة رجل مشنوقا داخل غرفة نومه في منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والمعاينة تبين العثور على جثة معلقة في سقف غرفة نوم شخص يدعى «أبو سريع. م. ع»، 45 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وخلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، ووجود إصابات حول الرقبة، بسبب الحبل الذي استخدم في عملية الشنق.

4 رسائل في ملابس المتوفى

وبتفتيش ملابس المتوفى، عثر بداخلها على 4 رسائل مكتوبة، وتبين من خلال فحصها أنها تحتوي على كلمات مؤثرة عبارة عن «سامحوني لقد تعبت نفسيا ولا أستطيع العيش بعد الآن»، بجانب كثير من المواقف القاسية التي تعرض لها المتوفى، ودفعته في النهاية إلى إنهاء حياته.

نقل الجثة للمشرحة

وجري نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها.

كما طلبت النيابة العامة التحفظ على الرسائل التي عثر عليها في ملابس المتوفى، لعرضها على أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي، لمعرفة إذا كانت بخط يده من عدمه.

«الوطن» يحذر من الانتحار

ويحذر «الوطن» من الانتحار، مطالبا من تراودهم مثل هذه الأفكار التوجه إلى طبيب نفسي، في محاولة لحل مشكلاتهم وما قد يتعرضون له، والتفكير بإيجابية حول استمرارية الحياة التي منحها الله للإنسان.