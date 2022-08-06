تفاصيل سقوط ربة منزل من بلكونة صديقتها في حلوان: قعدة مزاج انتهت بالموت

اعتادت «آية.ي.ح.ح»، 25 عامًا، مقيمة بمنطقة حلوان الذهاب بصحبة زوجها إلى منزل صديقتها وزوجها لقضاء بعض الوقت وتعاطي المخدرات، لكن لم يدرك الجميع أنهم سوف سيستكملون سهرتهم في قسم شرطة حلوان.

سقوط من الشرفة

بعد مرور نصف ساعة من تعاطي الأربعة المخدرات، شاهد الجيران سقوط ربة «الضيفة» من بلكونه الشقة، وبنزول الزوج وصديقته وزوجها إلى الشارع شاهدوها جثة هامدة.

معاينة النيابة

انتقل ضباط قسم شرطة حلوان لموقع الحادث، وتحفظ على الزوج وصديقته وزوجها وجرى اقتيادهم إلى قسم الشرطة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حلوان العام وبمعاينة النيابة للجثة قررت نقلها إلى مشرحة زينهم، وقررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاو ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

كما طلبت النيابة العامة أخذ عينات دموية من جثة المتوفية وإرسالها إلى المعمل الكيميائي الخاص بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة لبيان إذا كانت المتوفية من مدمني المخدرات من عدمه وصرحت بالدفن.

وكُلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار الذي شهد واقعة سقوط ربة المنزل تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة

التحقيقات

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قرروا أنَّهم أصدقاء ويتبادلون الزيارات الأسرية لقضاء بعض الوقت لتعاطي المواد المخدرة، وأضافوا أنَّ المتوفية فقدت الوعي بسبب كثرة تعاطيها للمخدرات، وتفاجأوا فوجئوا بقفزها من شرفة المنزل، وقررت النيابة العامة عرض المتهمين على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن تعاطي المخدرات.