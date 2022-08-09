مدبولي: فاتورة استيراد السلع الأساسية ارتفعت للضعف.. وخففنا على المواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تعاملت مع الأزمة الروسية الأوكرانية بإجراءات كثيرة وغير مسبوقة، موضحا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بإطلاق حزمة إجتماعية استثنائية، يبدأ تطبيقها اعتبارا من سبتمبر المقبل، للتخفيف الأعباء عن المواطن.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي يعقده الآن، أنّ الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف الضغط، بعد تضاعف أسعار السلع الأساسية التي تستوردها الدولة المصرية، مثل القمح والذرة والسلع الأخرى، للتخفيف عن المواطنين.