مدبولي: الدولة أوفت بوعودها بتطوير مثلث ماسبيرو.. والجميع خرج مستفيدا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع على أرض الواقع، ورافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل جولته التفقدية، أكد رئيس مجلس الوزراء أنّ منطقة مثلث ماسبيرو من المشروعات المميزة، التي حرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تطويرها بعد أن كانت تمثل إحدى المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك لتوفير سكن ملائم للمواطنين، ليصبح مشروعا حضاريا متكاملا على أعلى المستويات، ما يغيّر خريطة المنطقة بأكملها بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

الدولة أوفت بوعودها بتطوير المنطقة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الدولة وفَّت بوعودها بتطوير هذه المنطقة، دون إلحاق أي ضرر بساكنيها، أو مُلاكها، أو المستأجرين، حيث سبق وأكدنا في مراحل التفاوض مع شاغلي الوحدات والمُلاك، أو غيرهم، أنّ الجميع سيخرج مستفيدا من تطوير هذه المنطقة، التي تقع في قلب القاهرة، وسواء الذين حصلوا على تعويض نقديّ، أو من حصلوا على سكن بديل، وكذلك من سيتم إعادة تسكينهم قريبا؛ فالجميع استفاد مما تم من أعمال تطوير، كما أن الدولة استفادت من خلال إعادة الوجه الحضاريّ لهذه المنطقة الحيوية الواقعة في قلب العاصمة؛ وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن تطوير المناطق العشوائية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة في التنفيذ وبأعلى جودة، مع سرعة إنهاء أعمال تشطيبات أبراج السكن البديل بالمشروع، لإعادة تسكين المواطنين بها قريبا، وفقا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

تطوير مثلث ماسبيرو

وخلال الجولة، أشار وزير الإسكان، إلى أنّ العمل يسير في مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو على قدم وساق للانتهاء منه بشكل كامل خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث من المخطط بدء تسليم عدد من الوحدات السكنية في مشروع أبراج السكن البديل خلال سبتمبر المقبل، موضحا أنّ مشروع الأبراج السكنية، الذي يقع على مساحة يبلغ مسطحها 25853 م2 ما يعادل 6.2 فدان، يتكون من دور بدروم (جراج سفلي) بمسطح 19220 م2 سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، والمساحة المخطط بيعها 8500م2، إضافة إلى دور أول (جراج علوي) بمسطح 15800 م2 سعة 280 سيارة، إضافة إلى برجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة مثلث ماسبيرو، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 طابقا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية لكل برج، وبرج ثالث (استثماري) بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (إداري) يتكون من بدروم ودور أرضي تجاري، إضافة إلى 15 دورا متكررا.

انتهاء التشطيبات الخارجية والداخلية لبرج السكن البديل الأول

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنّه جار الانتهاء من التشطيبات الخارجية والداخلية لبرج السكن البديل الأول، التي بلغت نسبة تنفيذها 98%، وكذا أعمال تنسيق الموقع بنسبة 95%، لافتا إلى أنّ التشطيبات الخارجية لبرج السكن البديل الثاني وصلت إلى 95%، كما بلغ معدل تنفيذ التشطيبات الداخلية به إلى 92%، وأعمال تنسيق الموقع بنسبة 85%، وفيما يتعلق بالبرج الإداري، وصلت معدلات تنفيذ التشطيبات الخارجية إلى 98%، والتشطيبات الداخلية 94%، بينما وصل معدل تنفيذ التشطيبات الخارجية للبرج الاستثماري إلى 98%، والداخلية 90%.

وأكد وزير الإسكان، أنّه جار تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، الذي يتكون من 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 طابقا تحتوي على 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه شقق سكنية، وفيلات متميزة، وترتكز هذه الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثاني، كما تحتوي على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي على أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، إضافة إلى أنّ المشروع يشمل كذلك إقامة محطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمنطقة مثلث ماسبيرو، نموذجا للوحدات السكنية المخصصة للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة مثلث ماسبيرو على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي على مستوى التشطيبات الذي تم تنفيذه بها، مشيرا إلى أنّ ذلك يؤكد أنّ الدولة تفي بوعودها دوما في تطوير المناطق العشوائية، وتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين.