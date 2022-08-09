مدبولي: القيمة الحقيقية لأسعار الكهرباء تساوي 5 أضعاف الموجودة حاليا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تحاول توفير 15% من حجم الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء على مدار العام لتصدير الغاز وتوفير العملة الصعبة، موضحا أنّه من المهم اتخاذ إجراءات لتخفيف الضغط على الكهرباء.

إنتاج الغاز الطبيعي

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد الآن، أنّ الدولة تدعم الكهرباء بشكل كبير، وكان نحو 60% من إنتاج الغاز يستخدم في توليد الكهرباء، موضحا أنّ الدولة سعرت الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، بأنّ المليون وحدة حرارية بـ3 دولارات، لكن إذا تم التصدير سيكون المليون وحدة حرارية بـ30 دولارا.

وأوضح مدبولي، أنّ تسعير الكهرباء من الدولة المصرية مدعوم بصورة غير مسبوقة، لأنه يكون بعشر قيمته الفعلية في السوق العالمي، والسعر الحقيقي يكون 5 أضعاف الأسعار الحالية، لافتا إلى أنّ 109 قروش هو قيمة تكلفة الكيلو وات بالساعة، والشرائح الـ4 التي يتم التسعير عليها من الشرائح الدنيا من المواطنين تبدأ من 48 قرشا وحتى أقل من جنيه، ما يعني أنّ الكهرباء تكون بنصف قيمتها على الدولة وكل هذا تتحمله الدولة عن المواطن.