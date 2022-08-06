السيسي: جمدنا رفع أسعار الكهرباء 6 أشهر لتخفيف الأعباء على المواطن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الغاز الذي يتم تقديمه لمحطات الكهرباء يقدم بثمن رخيص للغاية، موضحًا: «يعني لو الغاز ده محطات الكهرباء بتاخذه بثمن معين، لو اتباع الغاز بره مصر هيتباع بسعر 10 أو 15 مرة، طب إحنا هل جينا حتى على برنامج زيادة أسعار الكهرباء اللي كنا عاملينه؟ لأ، رُحنا مجمدينه الـ6 شهور دول عشان مايبقاش عبء على الناس، ده قرار دولة».

وأضاف «السيسي»، خلال تفقده الكلية الحربية: «طب التكلفة مين يتحملها؟ تتحملها الدولة، طب له تأثير على الدولة؟ آه طبعًا»، مشيرًا إلى أن نفس الأمر خاص بالمشتقات البترولية: «طب بيقولوا طب يا فندم انتوا زودتوا شوية في البنزين، لأ، دى تسعيرة ليست نفس التسعيرة في الخارج، الدول الأوروبية بتعكس التسعير العادي، الحاجة زادت يزودوا، لكن إحنا معملناش كده، لأننا عارفين المواطن في مصر، مش معقول هيتحمل الضغوط دي كلها».