قانون الوقف الخيري.. مساهمة تشريعية لإقامة مشروعات خدمية وتنموية

يعد قانون الوقف الخيري رقم 145 لسنة 2021، واحدا من القوانين الهامة التي صدرت في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب؛ إذ حرص المشرع على تنظيم أموال الوقف واستثمارها والحفاظ عليها وتنميتها لخدمة المجتمع، وتحقيق عدد من الأهداف، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت قصورا كبيرا في التعامل مع أموال الوقف الخيري.

تطوير العشوائيات والبنية التحتية

ويهدف قانون الوقف الخيري إلى معاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، خاصة التعليمية، وتطوير العشوائيات والبنية التحتية، والمساهمة في المشروعات كافة، التي تساعد في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادى للدولة.

وتتماشى أهداف هذا القانون مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وحرص الدولة المصرية على تحقيق البعد الاجتماعي لفئات المجتمع كافة، وبالأخص المهمشة.

كما يساهم قانون الوقف الخيري في مساعدة الحالات الأولى بالرعاية، ويعمل على الحد من ظاهرة المشردين بالشارع والأطفال بلا مأوى، والمساهمة في دمجهم داخل المجتمع.

ووفقا للقانون، يتم استثمار عوائد الوقف لتحقيق أعلى عائد ممكن، وفقا للأسس الشرعية والاقتصادية.

ومنح قانون الوقف الخيري، وزير الأوقاف، باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف، سلطة التصرف في أموال الصندوق، بعد اعتماد رئيس مجلس الإدارة «رئيس مجلس الوزراء»، للصرف على أنشطة البر العام والخاص، وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها، على النحو المبين بأهداف الصندوق.

موارد صندوق الوقف الخيري

ونظمت المادة الثامنة من قانون الوقف الخيري، تدبير موارد الصندوق، التي تشمل فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية، وصناديق النذور وإعمار المساجد القائمة في نهاية السنة، وفوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية، بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، بما لا يتعارض مع أغراضه، وأيضا عائد استثمار أمواله، وأي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

وشهد قانون الوقف الخيري، خلال مناقشته داخل اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، قبل الموافقة عليه نهائيا في الجلسة العامة، توافقا من القوى السياسية كافة، لاسيما أنه يعد من القوانين التى تعمل على خدمة المجتمع وتحقق مظلة من الحماية الاجتماعية.