لطلاب الثانوية العامة.. أقسام كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة في محافظة سوهاج بشعبتيها «علمي علوم ورياضة» هذه الأيام إلى كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج، رغبة في الالتحاق بها مع بدء العام الدراسي الجديد.

أقسام كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

وتتضمن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج عدة أقسام مختلفة، وهي:

- قسم علوم الحاسب

- قسم تكنولوجيا المعلومات

- قسم نظم المعلومات وشبكات الحاسب

- قسم برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية

ـ برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية

وشملت الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج التالي:

- أصل شهادة الثانوية العامة وصورتين منها.

- صورة البطاقة الشخصية وبطاقة ولي الأمر.

- مستخرج رسمي من شهادة الميلاد وصورتين منها.

- 6 صور شخصية مقاس 4×6.

- نموذج 2 جند وآخر نموذج 6 جند للطلاب الذكور.

طرق التقديم في كلية الذكاء الاصطناعي

أتاحت جامعة سوهاج التقديم لكلية الذكاء الاصطناعي إلكترونيًا، حيث يمكن للطلاب الإطلاع على كل ما يرغبون في معرفته عن الكلية من خلال الموقع الرسمي لها عبر الإنترنت.