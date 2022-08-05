جامعة سوهاج تتقدم 338 مركزًا في تصنيف ويبوميتركس العالمي

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، عن تحقيق الجامعة ترتيباََ متقدماََ بين الجامعات العالمية وفقاً لتصنيف ويبوميتركس الدولي لمؤسسات التعليم العالي الصادر يوليو 2022، حيث قفزت الجامعة 338 مركز واحتلت المرتبة 3052 بين 31 ألف مؤسسة للتعليم العالي على مستوي العالم، مقارنة بالمركز 3390 لنفس التصنيف في شهر يوليو للعام الماضي 2021.

أكبر نظام لتقييم الجامعات على مستوى العالم

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن تصنيف ويبوميتركس هو أكبر نظام لتقييم الجامعات على مستوى العالم ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي، ويعتمد على تقييم الموقع الإلكتروني والبوابات الإلكترونية للجامعات، وظهور المحتوى الأكاديمي والأبحاث على شبكة الإنترنت التابعة للجامعات وإتاحة الوصول إليها، وأثر المنشورات والأبحاث العلمية على شبكة الإنترنت ومدى الاستفادة منها.

وأضاف الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التقدم الذي حققته الجامعة في تصنيف ويبوميتركس لهذا العام يعود بالأساس إلى الاهتمام المتزايد الذي توليه إدارة الجامعة للبحث والنشر العلمي، وزيادة مكافآت النشر العلمي في المجلات الدولية ذات معامل التأثير المرتفع، حيث جاءت الجامعة في المرتبة 1505 في مؤشر البحث العلمي من بين إحدى وثلاثين ألف مؤسسة للتعليم العالي في هذا التصنيف، ما يضعها في المرتبة «18» في مؤشر البحث العلمي على مستوي الجامعات المصرية، والمرتبة «61» في مؤشر البحث العلمي بين الجامعات على مستوي الوطن العربي.

التقييم يعتمد على 3 مؤشرات رئيسية

ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالله إسماعيل مدير مركز النشر العلمي بالجامعة، أن تصنيف ويبوميتركس في أليته الجديدة يقوم على ثلاثة مؤشرات رئيسية هي تأثير محتوي الموقع الإلكتروني للجامعة "Web contents impact" مقاساً بعدد الروابط الخارجية المتصلة بموقع الجامعة، «50% من الدرجة الكلية» والانفتاح ويقاس بعدد الاستشهادات لأفضل الباحثين في الجامعة " Top cited researchers" «10% من الدرجة الكلية»، بالإضافة إلى عدد الأبحاث الأكثر استشهاداً في التخصصات المختلفة "Top-cited Papers" «40% من الدرجة».