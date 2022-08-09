تفاصيل الحكم على شقيقين أحدثا عاهة مستديمة لجارتهما بسوهاج.. «ضربوها بحديدة»

أسدلت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، الستار على قضية إحداث شقيقين عاهة مستديمة لجارتهما العجوز إثر خلافات بينهما بسبب الجيرة، حيث لم يرأفا بسنها وعشرتهما كونهما جيران منذ 20 عاما، حيث عاقبت «جنايات سوهاج» الشقيقين بالسجن المشدد لخمس سنوات لكل منهما، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لسيدة في مشادة كلامية بينهم بدائرة مركز جهينة.

وأصدرت محكمة جنايات سوهاج الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم ومصطفى أبوالقاسم، وأمانة سر عصام حسانين.

الواقعة حدثت في أغسطس العام الماضي

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضي بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج، عندما نشبت مشاجرة بين كل من «ط . م»، وشقيقه «ع . م»، مقيمين بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، وتعديا خلالها بالضرب المبرح باستخدام ماسورة حديدية على جارتهما «ل . أ»، 57 عاما، ربة منزل، وتقيم بمركز جهينة، لخلافات الجيرة المتعددة بينهم، فاستغلا غياب أبنائها وقام الشقيقان بتوجيه الضربات لها، ليحدثا إصابة بقدمها أدت لعمل غرغرينا وبتر القدم لإصابتها بمرض القدم السكري.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووجهت النيابة التهمة للشقيقين بإحداث عاهة مستديمة لربة منزل، وذلك إثر مشادة بينهم، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.