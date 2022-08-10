سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 10-8-2022 في البنوك المصرية

يهتم الكثير من محبي متابعة أسعار العملات بسعر الدينار الكويتي لأنّه الأعلى سعرًا مقابل الجنيه المصري، ما يدفع العاملين في دولة الكويت للبحث عن سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر بشكل يومي.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس الجاري من عام 2022، التي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي، في بنك مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، نحو 60.93 جنيه للشراء مقابل 62.46 جنيه للعمليات البيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل صباح اليوم، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 60.30 جنيه للشراء، مقابل 62.5 جنيه للعمليات البيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس، نحو 59.91 جنيه للشراء، مقابل 62.46 جنيه لعمليات البيع، حسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي وفق آخر تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس نحو 62.28 جنيه للشراء مقابل 62.55 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية، اليوم الأربعاء نحو 58.46 للشراء مقابل 62.45 جنيه لعمليات البيع، وفق آخر ما أعلنه البنك عبر موقعه الرسمي الإلكتروني.